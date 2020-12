Dorsch na nieuwe nederlaag AA Gent: “We deden alles verkeerd”

Hein Vanhaezebrouck heeft nog heel wat werk bij dit AA Gent. Ook Dorsch zag dat het alweer niet goed liep bij de Buffalo’s: “Het is opnieuw een droevige dag voor ons. We hadden een slechte start en kregen al snel een doelpunt tegen op hoekschop. Dit was niet de manier waarop we wilden starten. Alles wat we deden ging ook fout. Het is dus terecht dat we hier de boot ingingen.” De nul op achttien staat er zwart op wit, dat is uiteraard zwaar om dragen. “Het is voorbij, deze Europese campagne. Het is moeilijk om positieve dingen te vinden na zo’n zware nederlaag, maar misschien is het goed dat we ons nu kunnen concentreren op de competitie.”