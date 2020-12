Dorsch met woorden die kunnen tellen: "In paar dagen meer geleerd dan in voorbije maanden"

Hein Vanhaezebrouck kon zonder nieuwe blessures en zonder Covidgevallen naar Hoffenheim afreizen. Wellicht voert hij enkele wissels door. "Er zijn jongens die ik op dit niveau aan het werk wil zien", aldus Vanhaezebrouck. Als nieuwe coach moet het snel gaan. HVH had amper één trainingsdag voor Oostende, drie voor Hoffenheim en daarna weer twee voor de topper tegen Standard. "Dat weet je als je inspringt in een ritme van twee matchen per week. Maar de groep zet wel stappen. Het is nog niet perfect, maar we willen wel naar perfectie toe. Je kan 90% beterschap zien, maar die resterende 10% zorgt ervoor dat je toch matchen verliest. We moeten naar het maximum, we moeten naar perfectie. Het voetbal aan de bal vergt iets meer tijd, maar ik denk dat onze defensieve organisatie er sneller zal staan."