Dit keer geen grootse uitspraken van voorzitter Ivan De Witte: “Maar AA Gent gaat wel een goed seizoen spelen”

De Witte heeft geleerd en wou vandaag geen grootse uitspraken doen en zich niet meer vastpinnen op een bepaalde plaats in de eindrangschikking. “Het is een heel moeilijk seizoen geworden dat we alsnog met een positieve noot hebben afgesloten”, zei De Witte. “Spijtig genoeg hebben we allerlei toestanden meegemaakt. Ik denk dan aan de Covid 19-crisis, een pak gekwetste spelers en enkele zeer spijtige beslissingen die moesten genomen worden. Wij hebben tijdens het seizoen Hein Vanhaezebrouck opnieuw binnengehaald. Ik moet hem bedanken dat hij toch nog een mooi eindstuk heeft bereikt met AA Gent.”

Innovatie en verfrissing

Het nieuwe seizoen gaat binnenkort van start. Vorig jaar was het de ambitie van AA Gent om mee te dingen naar de titel. “Ik wil dit nieuwe seizoen aanvatten zonder dat we enige vorm van ambitie kenbaar maken. We gaan wel een goed seizoen spelen. Een seizoen waarin we deze club een elan zullen geven dat er mag zijn. Ik hoef dit niet uit te drukken in een positie. Er is veel gewerkt in het tussenseizoen. Wij zullen dit jaar een nieuw AA Gent zien. Innovatie en verfrissing zijn aan de orde. Met Hein hebben we een coach die nooit stilzit. Hij wil alsmaar verbeteren en is een motor die voortdurend draait. Wij hebben een compleet nieuwe structuur op poten gezet die vruchten moet afwerpen. We willen opnieuw een positieve flow krijgen op AA Gent en gaan met positieve gedachten aan het nieuwe seizoen beginnen”, besloot De Witte.