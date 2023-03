“Dit is competitievervalsing”: beloften AA Gent missen tien spelers door interlands, maar kunnen match niét uitstellen

En dus wilden de Buffalo’s de wedstrijd laten uitstellen. “Alleen is er in het bondsreglement niets voorzien om onder deze omstandigheden uitstel te vragen”, gaat Louwagie verder. “We hebben aan FC Luik zelf gevraagd om het duel uit te stellen, maar zij gingen niet akkoord. Dit is een van de groeipijnen van de integratie van de U23-ploegen. In 1B hebben ze dit probleem niet, want zij gaan mee met de internationale kalender. Maar vanaf eerste nationale wordt er gewoon doorgespeeld. Met deze gevolgen. Wij moeten zondag met een fel gewijzigde ploeg aantreden. Er zullen drie keepers in de wedstrijdselectie zitten en twee geblesseerde spelers zullen op de bank zitten. Hier is gewoon niet over nagedacht. Dit is competitievervalsing. Er moet een reglementswijziging doorgevoerd worden, zodat ploegen in deze situatie uitstel kunnen vragen.” De Pro League is intussen op de hoogte van het manco en zal het opnemen met de Belgische voetbalbond.