Depoitre redde Gent: “Zelfs tegen zo'n blok moeten we meer creëren”

Vooral het matchverloop was in het nadeel van de Buffalo’s. “Wanneer een ploeg hier eerst scoort, is het altijd moeilijk”, aldus Depoitre achteraf. “Tegen een georganiseerde, defensief ingestelde tegenstander konden we de kansen vandaag niet creëren. Die tegengoal was ook hét grote verschil met de wedstrijd in Leuven. Daar begonnen we scherp en het feit dat wij dat eerste doelpunt maakten, zorgde dat die wedstrijd helemaal anders verliep. Toen kwam er uiteraard wél die ruimte.” Het ontbrak de Buffalo’s ook aan een dosis creativiteit. “Zelfs tegen zo’n laag blok moet je meer doen, dat beseffen we. De beslissende passen tussen de lijnen ontbraken vandaag.” En dus moest het á la Depoitre, met een vrije trap waarbij hij twee man afhield, en op een of andere manier de bal over de lijn kon werken. “Of het een typische Depoitre-goal was? Dat weet ik niet. Het was wel een belangrijk doelpunt. We wilden absoluut niet verliezen vandaag.” AA Gent zal uit een ander vaatje moeten tappen wil het zelfs play-off 2 nog halen. “Ons voordeel is dat het nog enorm dicht bij elkaar ligt. De matchen volgen elkaar snel op, gelukkig kunnen we ons meteen focussen op de volgende match.”