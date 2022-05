De Witte en Louwagie, die ook nog even doorgaat, verheugd met verlenging succescoach: “Allerbeste dat kon gebeuren”

Ivan De Witte nam als eerste het woord op de persconferentie. Gisteravond rond half 11 werden de handtekeningen onder een contract van twee jaar gezet. “Ik ben enorm verheugd”, aldus de voorzitter van AA Gent. “Dankzij deze verlenging is er hoop en geloof in de toekomst. Dit is voor de club het allerbeste wat kon gebeuren. Het was de overtuiging van het bestuur dat dit de beslissing was die we moesten nemen.”

“Ik ben een zeer grote fan van Hein. Dat is doorheen de jaren gebleken, zelfs toen er momenten waren van kleine eruptie in onze samenwerking. Zijn vakkennis en competitie staan buiten kijf. Dat een akkoord even op zich liet wachten was niet enkel een financieel verhaal. Maar wel een verhaal met vele dimensies. (lacht) Ik wil Hein bedanken, want het is lang geleden dat ik nog zo’n goede nacht heb gehad.”

Algemeen manager Michel Louwagie haalde het recente parcours van Vanhaezebrouck aan. “We haalden 37 op 42, wonnen de beker, konden Europees overwinteren en wonnen de Europe play-offs. Dat is impressionant. Onze reeks van 37 op 42 is dezelfde als die van de landskampioen. Ik vind dat dat niet altijd naar waarde geschat is geweest. Er was werkelijk geen enkele reden om niet met Hein door te gaan. En er zit nog rek op deze samenwerking. Het is nu aan het management om te verzilveren dat Hein blijft.”

Kapitaalinjectie ligt op tafel

Louwagie had overigens nog nieuws in petto. Hij blijft. “Ik ga de club mee helpen om in de komende twee jaar dingen te verwezenlijken. Als je aan de trainer vraagt om twee jaar extra te blijven, kan je het schip ook niet verlaten. Dat wil niet zeggen dat je de zaken zoals tien jaar geleden zal invullen. Er is een sterk managementteam en de jongeren nemen al een aantal zaken over.”

Komen er dan geen nieuwe eigenaars? De Witte: “Er zijn diverse wegen om de club financieel sterker te maken, ik zou het daar bij willen houden. In het wijzigende financiële landschap van het Belgische voetbal zullen we blijven zoeken naar mogelijke verbeteringen, het wordt financieel moeilijker en moeilijker. Zelfs Club Brugge heeft extern kapitaalinbreng. Een kapitaalinjectie, maar met behoud van het lokale leiderschap, ligt op tafel.”

Wat zijn de ambities? “We willen aan de top spelen, laat ik het zo zeggen. Ik heb me al eens vergaloppeerd, ik ga dat niet nog eens doen”, besluit De Witte.

