De vrees wordt werkelijkheid: geen WK voor Tissoudali, die minstens zes maanden out is met gescheurde kruisband

AA GentOpdoffer voor Tarik Tissoudali (29). De sterkhouder van AA Gent is zeker zes maanden out met een kruisbandblessure, zo bevestigden zowel hijzelf als zijn club. Een MRI-scan bracht het harde verdict aan het licht.

Hij hinkte op krukken de Ghelamco Arena uit. Aangeslagen en met een zorgelijke blik in de ogen. Tarik Tissoudali maakte tijdens een aanval in de eerste helft een verkeerde beweging met zijn rechterknie, die naar binnen plooide. Dan weet een voetballer doorgaans hoe laat het is. Hij probeerde nog even, maar vroeg uiteindelijk toch om een wissel. Tissoudali stapte meteen richting de kleedkamer. “Het lukt echt niet”, deed hij teken naar enkele fans vooraleer in de catacomben te verdwijnen. Waarna vandaag dus het verdict volgde. “Ik heb mijn laatste match in zeker zes maand gespeeld”, bevestigde Tissoudali zelf op Instagram.

“Vele dromen vallen weg, maar Allah heeft altijd een beter plan dan dat ik heb voor mezelf. Ik beloof jullie dat ik sterker zal terugkeren. Ik wens mijn team alle succes dit seizoen en ik zal er staan tijdens de play-offs. Ik zal ook Marokko steunen tijdens het WK", voegde de aanvaller er ook nog aan toe.

Steunbetuigingen van Lang Opvallend: meteen nadat Tissoudali het nieuws wereldkundig maakte op zijn Instagrampagina, deelde Club-aanvaller Noa Lang een foto van hun twee op zijn sociale media. “God’s plan, broer", schrijft de Nederlander erbij. Steunbetuigingen die Tissoudali duidelijk kon appreciëren. Volledig scherm . © RV

Tissoudali ziet zo ook een eventuele transfer in het water vallen. De voorbije week schermde hij met Qatarese interesse, onder meer van Al-Rayyan. Een overgang die hij wel ziet zitten – financieel kan hij een grote stap hogerop zetten. Intussen ligt er nog steeds een verbeterd contract bij AA Gent op tafel. Afwachten hoe die dossiers evolueren nu de kruisband effectief geraakt is.

Voor Tissoudali is het niet de eerste knieblessure. Twee seizoenen geleden, toen nog bij Beerschot, liep hij een scheur op in de mediale band van zijn linkerknie en was hij één maand uit. Die mediale band speelde ook de voorbije maanden weer op – hij voetbalt steevast met een indrukwekkende tape rond z’n knie. “Het zal nog wel een tijd duren voor dat helemaal hersteld is. Soms doet het nog een beetje pijn, maar ik kan er wel gewoon mee spelen”, vertelde hij daar eerder over. Nu baren beide knieën hem zorgen.

Dat de afwezigheid van Tissoudali AA Gent parten zal spelen, staat buiten kijf. Dat werd zaterdag tegen STVV al duidelijk in de tweede helft, waarin de Buffalo’s geen schwung meer in hun spel kregen. “Het uitvallen van Tarik is daar de voornaamste verklaring voor”, aldus Vanhaezebrouck. “Er kwam meer ruimte in de tweede helft en dan heb je spelers nodig die daarvan kunnen profiteren. Net daar slaagden we niet in. Het ging te traag, we konden de bal niet bijhouden. Het hele team bleef ver onder het niveau in de tweede helft. Op basis van onze prestatie verdien je niet meer dan een gelijkspel.”

AA Gent gaf de zege wéér in de slotfase weg, net als op de openingsspeeldag tegen Standard. En dat na een flater van Roef – hij ging op een hoekschop flagrant onder de bal door. Met een 2 op 6 loert ook dit seizoen een slechte competitiestart om de hoek.

Zeker omdat Tissoudali niet het enige blessuregeval is. Vanhaezebrouck: “Sven Kums werkte de wedstrijd met pijn af (aan zijn enkel na een ingreep van Konaté, red.). Het zou kunnen dat we hem kwijt zijn voor de volgende match. We wilden Vadis vandaag twintig minuten voor tijd inbrengen, maar hij voelde iets tijdens de opwarming.” Met ook Julien De Sart (twee maanden out na buikspieroperatie) en Laurent Depoitre (adductoren) draait de Gentse ziekenboeg overuren. “Het blessureleed is mijn grootste zorg. We hebben een kleinere kern. Als er dan sleutelspelers uitvallen, voel je dat.”

En zeker als het om Tissoudali gaat.

