De rebellen van Hein Vanhaezebrouck: spelers AA Gent negeren reisverbod en amuseren zich in buitenland

AA GentHein Vanhaezebrouck regeert blijkbaar nog niet met ijzeren hand in de Ghelamco Arena. Terwijl iedereen een reisverbod opgelegd kreeg, vertoeven of vertoefden naast eerder Alexandre De Bruyn nog enkele spelers in het buitenland.

De Oekraïense verdediger Igor Plastun (30) koos samen met het gezin voor Parijs en deelde dat geluk op zijn Instagram waar hij samen met partner en drie kinderen voor de basiliek van de Sacré-Coeur poseert. Nurio Fortuna van zijn kant trok naar Portugal naar de kapper en kon het ook niet laten het resultaat te delen op Instagram Stories. Hij verbleef er ook in familieverband. De Angolees-Portugese linkerflank (25) is de recordtransfer van de Buffalo’s: hij kwam voor zes miljoen euro over van Charleroi de voorbije zomer. Wat later verwijderde hij de kappersfoto.

Volledig scherm Nurio bij de kapper in Portugal. © instagram nuriofortuna

Niklas Dorsch (22) ten slotte werd dan weer gespot in München, waar hij zich bevond met een vriend die dat ook op Instastories moest tonen. Gent raadt spelers af naar het buitenland te gaan, maar die hebben er kennelijk niet allemaal gevolg aan gegeven.

Volledig scherm © instagram niklasdorsch

Na de nederlaag in Kortrijk het voorbije weekend kwam al aan het licht dat ook Alexandre De Bruyn (26) het reisverbod genegeerd had en doodleuk een vliegtuig had genomen. Hein Vanhaezebrouck was not amused en vooral het verschil met Osman Bukari (22), die al een jaar zijn vriendin niet zag, was opvallend groot.

Uiteraard is het niet slim van De Bruyn. De aanvallende middenvelder viel nog in de voorbereiding uit met een zware blessure en was net op de weg terug. Punten bij Hein Vanhaezebrouck scoor je hier uiteraard niet mee. "We hebben aan iedereen de regels voorgelegd en hebben het echt benadrukt. Dat hij geblesseerd is, maakt niet uit, iedereen gelijk voor de wet. Als hij vertrokken is, is dat niet slim van hem, als hij daar dan nog filmpjes van op social media plaatste, is dat nog dommer. Ik zal er hem zeker over aanspreken."

Volledig scherm © Instagram alexanderdebruyn

De grootteorde van de stommiteit van De Bruyn werd duidelijk toen even later Osman Bukari plaatsnam voor de interviews. "Natuurlijk is het moeilijk om mijn familie niet te zien. Het is al een jaar geleden dat ik mijn geliefden en ook mijn vriendin zag", vertelde hij met haast tranen in de ogen. Niet leuk wanneer je dan op social media een ploeggenoot een verre vlucht ziet nemen.

Volledig scherm Osman Bukari miste een grote kans op de gelijkmaker in Kortrijk zaterdag. © BELGA