De kop is eraf voor Okumu na winning goal tegen KV Mechelen: “Ik heb hier hard voor gewerkt”

Bij geen van z'n vorige teams -het Zuid-Afrikaanse Free State Stars, het Amerikaanse Real Monarchs of het Zweedse Elfsborg- kon hij in competitieverband de netten laten trillen. Bij AA Gent lukte het wel al in de Beker tegen Belisia Bilzen en in de Conference League tegen Riga. Hein Vanhaezebrouck was tevreden. “Het is goed dat Okumu kon scoren. Hij heeft op zich alles wat nodig is om gevaarlijk te zijn op zo'n situaties. Zijn détente is geweldig." Okumu zelf bleef, zoals altijd, bescheiden. “Dit is inderdaad de eerste in competitie. Het is uiteraard dankzij het team dat ik dit kon doen, ik ben dan ook tevreden dat het om de winning goal ging en we zo de drie punten thuis konden houden. Ik heb hier hard voor gewerkt en ik kwam er al een aantal keren dichtbij.”