“De incidentjes wegen niet op tegen wat Hein allemaal al heeft bereikt”: Marc Degryse interviewt Ivan De Witte, voorzitter van een club in de etalage

Tijdens illegale straatrace vol op bushokje: Jean-Luc Dompé, ex-aanvaller van AA Gent, maakt het bont in Duitsland

Met 7 assists en een goal in 13 matchen had Jean-Luc Dompé (27) zijn intrede bij Hamburg in de Duitse tweede klasse niet gemist, maar de Franse flankaanvaller blijkt nu ook een brokkenpiloot te zijn. Volgens Bild en het regionale medium Abendblatt knalde de gewezen speler van Standard, AA Gent en Zulte Waregem gisteravond tijdens een illegale straatrace op een bushokje.