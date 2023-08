De Gentse nieuwkomers aan het woord: “Als je bij AA Gent speelt, word je gezien in heel Europa”

Archie Brown: “Niemand wil in z’n debuut meteen 0-2 achterstaan”

Archie Brown kent een opmerkelijk parcours, toch voor een Engelse voetballer. Hij trok al op jonge leeftijd naar Zwitserland. De meeste van zijn landgenoten blijven vooral in de heimat actief. “Ik ben iemand van de nieuwe generatie Engelse spelers die wat meer buiten Engeland gaan voetballen. Ik ben ook blij dat ik voor dat pad gekozen heb. Het heeft me laten groeien als persoon en als speler. Je leert meer wanneer je buiten je thuishaven actief bent.” Hij had andere opties, maar koos met een gerust gemoed voor de Buffalo’s. “AA Gent is de goeie stap om mijn carrière verder uit te bouwen. Ik heb veel gepraat met de coach en mensen binnen de club vooraleer ik hierheen kwam. Als je bij Gent speelt, word je bekeken in heel Europa. Ik had hier het beste gevoel.”

Hij maakte zondag al z’n debuut van in de basis, maar had nog niet veel tijd met het team. “Ik moest me snel aanpassen. Toen ik aankwam, waren ze nog weg op Europese verplaatsing. Ik ga meer en meer mijn ploegmaats leren kennen en dan zal het beter lopen. Niemand wil in z’n debuut meteen met 0-2 in het krijt staan. Ik was ook niet tevreden van mijn eerste helft, ik ben zelf mijn grootste criticaster, dat weet ik. Het is op die manier dat je het meeste kan verbeteren. In de tweede helft kon ik laten zien wat voor een speler kan zijn. De verandering van formatie werkte ook goed voor mij. Ik kwam in ruimtes waarin ik meer impact kon hebben op het spel.” Verder is Brown erg polyvalent. “Ik kan eigenlijk elke positie op de linkerkant spelen: linksback, linkse wingback of links centraal in de verdediging.”

Volledig scherm © BELGA

Omri Gandelman: “Rami Gershon werd hier kampioen, hopelijk kan ik dat ook doen”

Naast Brown schoof ook Omri Gandelman aan, de nieuwe Israëlische middenvelder waarvoor Hein Vanhaezebrouck zijn hand in het vuur stak. “Toen ik met Hein sprak, voelde ik dat hij in mij geloofde en mij heel goed kende. Als zo iemand op die manier met je praat en echt een plan heeft, is dat heel mooi. Dit was de juiste keuze om mijn volgende stap te zetten.” Hij geeft aan dat hij in de voetsporen van onder meer Rami Gershon wil treden. “Er zijn hier al wat Israëli's gepasseerd. Ik heb met Rami Gershon gesproken, hij heeft gezegd dat ik het hier naar mijn zin zou hebben, me verder kan ontwikkelen en ook de stad leuk is. Het is mijn doel om hier beter te worden. Rami werd hier kampioen, hopelijk kan ik dat ook.”

Hij moet het middenveld versterken, maar zou ook af en toe een rij naar achteren kunnen spelen. “Ik ben een centrale middenvelder, maar kan ook als centrale verdediger uit de voeten. Mijn sterke punten? Ik ben echt box to box, kan veel meters maken en speel met veel intensiteit.” Zijn rijzig postuur zit in de genen. “Mijn vader en grootvader waren basketballers, maar ik heb toch voor voetbal gekozen.”

Deze zomer haalde hij met de Israëlische U21 zelfs de halve finale op het EK. Een prestatie die hij nu kracht bijzet met deze transfer. “Na het EK wilde ik echt de volgende stap in mijn carrière te zetten. Ik zag het team op tv en ik merkte dat het een sterke competitie is, met veel intensiteit en een hoog tempo. Dit is dus de perfecte plek om die progressie te maken.”

Volledig scherm Omri Gandelman in actie tijdens zijn debuut tegen STVV. © BELGA