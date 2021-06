De ‘extreme makeover’ van AA Gent: grondige vernieuwingen spreken grote ambities uit bij de Buffalo’s

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het uiterst moeilijke seizoen dat AA Gent achter de rug heeft, is de aanzet geweest om het over een heel andere boeg te gooien. De voorbije weken investeerde Gent met de komst van Emilio Ferrera, Barry Boubacar Copa en Luigi Pieroni al behoorlijk in zijn jeugdopleiding.

Maar ook aan de top van de piramide wordt AA Gent behoorlijk door mekaar geschud. Hein Vanhaezebrouck ging tijdens zijn drie weken vakantie amper één keer eten met zijn vrouw, van alle EK-matchen zag hij tot gisteren enkel Nederland-Oekraïne. HVH was van ‘s morgens tot ‘s avonds laat bezig met de grondige vernieuwing van zijn technische staf én de medische omkadering van AA Gent. Hein gaat heel nauw samenwerken met clubarts Jens De Decker, een jonge dokter met een verleden in het wielrennen. Hij was al aan de slag bij Gent, maar zijn inbreng wordt aanzienlijk groter. Individuele begeleiding op basis van data is zijn leidraad. Om dat te realiseren, krijgt De Decker veel volk ter beschikking, van gespecialiseerde dokters over kiné’s tot een diëtist. “Jens is iemand die revolutionair vooruitkijkt”, aldus Vanhaezebrouck.

Onder Vanhaezebrouck en De Decker komt een ondersteunend kader (fysiek, mentaal, sociaal, data & performance), maar ook de technische staf wordt ingrijpend herschikt. Peter Balette blijft ‘voor 80%’ assistent-coach, de overige 20% zal hij invullen met de sportieve aspecten van de job van teammanager. Daarnaast komen met Nicolas Lombaerts (36) en Danijel Milicevic (35) twee jonge, onervaren ex-spelers bij de technische staf. Lombaerts zal zich vooral gaan bezighouden met het defensieve compartiment, Milicevic vooral met het aanvallende gedeelte van de ploeg. Naast Stijn Matthijs komt er met Bram De Winne een nieuwe fysiektrainer over van Zulte Waregem. Marc Delcourt - eerder bij KV Kotrijk aan de slag - wordt de nieuwe video-analist.

“We gaan het seizoen in zonder enige vorm van ambitie kenbaar te maken”, zegt Ivan De Witte. “Maar we gaan een goed jaar spelen, met een nieuw elan. Innovatie en verfrissing zijn de ordewoorden, zowel in onze manier van aanpakken als in onze manier van spelen. We gaan een héél nieuw AA Gent zien. (lacht) Hein was daar al mee bezig zonder dat we het wisten. We hebben een coach die nooit stil zit, hij wil altijd verbeteren, het is een motor die voortdurend draait. (lacht) We kennen hem van zijn vorige periode, maar het is nog een beetje erger geworden. Hein is heel actief, heel gedreven en héél scherp. Het leitmotiv is vernieuwing, in de structuur, in de cultuur en in nieuwe mensen.”

Vanhaezebrouck zette alles de voorbije weken in een versnelling. Dat is ook nodig, want op 22 juli moet AA Gent al aan de slag in de Conference League. Zondag vertrekken de Buffalo’s al een week op stage naar het Nederlandse Horst, een week later volgt er een teambuildingsweek in de Ardennen. Ook de oefenwedstrijden mogen er zijn, met onder meer duels tegen Feyenoord, Utrecht, Sparta, Sporting Lissabon en Benfica.

Intussen werkt Michel Louwagie volop aan transfers. De terugkeer van Tim Kleindienst naar Heidenheim is nagenoeg afgerond, de transfer van Franko Andrijasevic naar het Chinese Zhejiang FC eveneens. Er is ook flink wat interesse voor Niklas Dorsch en Roman Yaremchuk, die allebei willen vertrekken. “Ik heb de voorbije dagen door ‘experts’ bedragen voor Yaremchuk horen noemen die belachelijk zijn”, zegt Michel Louwagie. “Er is wel degelijk interesse aan de richtprijzen die wij zelf voorop stellen”. Hoe dan ook is AA Gent op zoek naar een nieuwe spits ter vervanging van Yaremchuk.

