De Decker ziet licht aan einde van blessure- en Covidtunnel, maar moet keepersknoop doorhakken: “Bolat is mentaal heel sterk”

Wim De Decker moet keuzes maken in doel, nadat Sinan Bolat tegen Rode Ster voor de vierde keer flaterde in zeven matchen. Davy Roef en Colin Coosemans gingen ook al in de fout, maar de vraag is of je Bolat op dit moment een dienst bewijst door hem te laten staan. “Het is moeilijk voor Sinan, na wat er donderdag gebeurde”, zegt Wim De Decker. “Maar hij is mentaal zeer sterk. Het voordeel is dat hij tonnen ervaring heeft, maar het is voor hem de eerste keer dat hij er op een paar weken tijd een paar keer niet goed uitzag. Iedereen weet wat Bolat wel of niet kan, aan zijn kwaliteiten gaat weinig veranderd zijn.”

De Decker neemt zijn tijd om met Bolat te praten. “Ik ken hem zodanig, dat ik wel weet hoe ik de gevoelige snaar moet raken en hoe ik hem mee terug in ons traject kan zetten. Na Charleroi zette iedereen hem vorige week bij de betere keepers in België, nu gebeurt dit. Dat wordt meteen onder een vergrootglas gestoken, maar dat is het leven waar keepers voor hebben gekozen. We gaan er samen uit proberen te komen.”

Volledig scherm Wim De Decker. © Photo News

De Decker kan weer beschikken over Davy Roef, die hersteld is van Covid. “Davy is al even aan het meetrainen, die kunnen we zondag zeker bij de 11 of de 18 verwachten”, zegt de coach van AA Gent. Het moment om Bolat wat tot (mentale) rust te laten komen? “Neen, dat gaat hij niet nodig hebben. Als ik mijn keuze maak, zal dat het zijn omdat ik denk dat het voor deze wedstrijd beter is om iets anders te doen, niet om hem rust te gunnen.”

Tegen Rode Ster bleek dat het niet evident is om zonder echte diepe spits te spelen, maar het ziet ernaar uit dat daar zondag verandering in kan komen. “Yaremchuk zit pas zijn eerste week in isolatie, vertelt De Decker. “Zaterdag wordt hij hertest, maar het wordt moeilijk om hem nu al te recupereren. Depoitre is de groepstrainingen aan het hervatten, maar dat gaat dag per dag. Tim Kleindienst is héél ziek geweest van Covid. Van alle besmette spelers heeft hij het meeste afgezien, maar hij is wel aan het terugkomen. Hij heeft net weer een training achter de rug en kan er zondag mogelijk weer bij zijn. Maar we zitten aan het einde van de tunnel, ik verwacht dat heel wat spelers vrij snel terug kunnen aantreden. Ik zal héél blij zijn als ik er iedereen weer bij zal hebben. Dan gaan we het echte Gent zien. Dan zal iedereen ook heel scherp moeten zijn door de concurrentie.”

De Decker kan ook weer rekenen op Vadis Odjidja, die eindelijk klaar lijkt om in een druk programma te stappen. “Los van de blessures, heb ik Vadis de voorbije maanden héél positief zien evolueren. Hij is héél actief in de kleedkamer. Een paar weken geleden moest hij er terug even uit, omdat hij een reactie kreeg na veel wedstrijden kort op mekaar. Dan moet je het anders aanpakken. Dat hebben we ook gedaan, in overleg met de medische staf en met Vadis zelf. Hij had nog niet zoveel groepstrainingen meegemaakt, daarom hebben we hem niet laten starten tegen Rode Ster. Maar ik ben er zeker van dat hij nu terug mee in het ritme kan stappen, zoals iedereen. Tijdens zijn invalbeurt liet hij donderdag ook weer zien dat hij veel kwaliteit heeft aan de bal. Als hij dan ook nog mee de kar trekt in de groep, kan ik daar alleen maar blij om zijn.”

