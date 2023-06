De ambities van Hugo Cuypers: “Het zou wringen als ik nooit word opgeroepen voor de Rode Duivels”

AA Gent met Kums rond de tafel over nieuw contract, wellicht einde verhaal voor Odjidja

AA Gent staat open voor een contractverlenging voor Sven Kums (35). De middenvelder kan een nieuw contract van één jaar tekenen aan verminderde voorwaarden - de ex-Gouden Schoen is een grootverdiener bij de Buffalo’s -, maar voorlopig is er nog geen akkoord. Kums profileerde zich dit seizoen weer als dé patron van de ploeg. Hij is ook quasi altijd inzetbaar.