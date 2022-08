Davy Roef tekent contractverlenging bij AA Gent: “Uit eerste voorstel bleek al veel respect”

Davy Roef nam in februari over als eerste keeper van Sinan Bolat. Met succes. Hij was een van de steunpilaren in een sterke reeks, die op een zucht van de Champions’ Play-Offs strandde. Maar bovenal keepte hij de Buffalo’s naar bekerwinst. “Dit is een beloning voor mijn harde werk”, reageerde hij meteen na het ondertekenen van zijn contract. “Het eerste voorstel van de club straalde al veel respect en vertrouwen uit. Dat gaf een goed gevoel. Ik heb niet lang moeten twijfelen en we zijn snel tot een akkoord gekomen.”

Onbetwiste titularis bij AA Gent én een verbeterd contract: hier had Roef in januari alleen maar van durven dromen. “Ook in de maanden dat ik weinig of niet speelde, ben ik hard blijven werken. Ik heb me altijd ingezet voor de ploeg en hield me klaar tot ik mijn kans kreeg. En die kans kwam ook. De voorbije maanden heb ik op niveau gepresteerd en dat heeft ervoor gezorgd dat de club in mij gelooft.”

Met een contractverlenging dus als resultaat. Het geeft hem ook gemoedsrust richting de toekomst - hij ligt al zeker tot zijn 31ste onder contract. “Die zekerheid is fijn. Toen ik vorig seizoen een tijdlang niet speelde en nog maar anderhalf jaar contract had, begint dat toch in je hoofd te spelen. Er dreigde een leegte aan te komen. Maar deze nieuwe overeenkomst biedt zekerheid en stabiliteit. Al wil dat niet zeggen dat ik nu op mijn lauweren zal rusten.”

Wel integendeel. Wie weet geeft het hem wel vleugels. “Ik hoop dat dit mij ook op het veld een boost kan geven, ja. Natuurlijk probeer ik elke week alles te geven, maar misschien levert dit nog enkele extra procentjes op.” En die zullen mogelijk al donderdagavond van pas komen tegen Omonia Nicosia in de Europa League-play-offs. “Ik hoop me ook in Europa te onderscheiden.”