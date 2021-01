Dankzij één man: waarom Roman Yaremchuk plots niet meer weg wil bij AA Gent

Jupiler Pro League Zorgen voor Wim De Decker: corona velt halve Gentse defensie

1 november Wim De Decker reist vanavond met grote defensieve problemen naar de Freethiel. Naast doelman Roef blijken ook Andreas Hanche-Olsen, Igor Plastun en Jordan Botaka een positieve coronatest te hebben afgelegd. Ook zij zijn dus out. Bovendien zijn Michael Ngadeu en Nurio onzeker. Ngadeu testte negatief op corona, maar hij is wel ziek. Het blijft afwachten of hij opgelapt geraakt. Nurio kampt nog met de gevolgen van een blessure net boven de knie, die hij opliep tegen Hoffenheim. Ook achter zijn naam staat nog een vraagteken. Dino Arslanagic staat ook nog aan de kant met een blessure. Wim De Decker heeft Cederick Van Daele - verdediger bij de beloften - aan zijn selectie toegevoegd. Hoe de Gentse defensie er op de Freethiel uit zal zien, is voorlopig een raadsel.