Cynische Hein Vanhaezebrouck vlijmscherp voor taskforce van KBVB: “Ze hebben alle slimme voetbalmensen bij elkaar gezet”

“Welk profiel de nieuwe bondscoach moet hebben? (grijnst) Er is een taskforce, hé. Stel die vraag aan hen, in plaats van aan mij. Ze hebben alle slimme voetbalmensen bij elkaar gezet en zij zullen dat wel bepalen.”

Hein Vanhaezebrouck kan zijn cynische mening over de werking van de voetbalbond niet verbergen wanneer hem gevraagd wordt naar de opvolger van Roberto Martínez. Zélf lijkt hij alleszins geen kandidaat te zijn. “Bart Verhaeghe heeft mij nog nooit gebeld. Dus hij zal dat nu ook niet doen. Ik heb trouwens genoeg ‘tasks’ bij AA Gent.” In die taskforce zetelen, naast Verhaeghe, voetbalbond-CEO Peter Bossaert, Antwerps algemeen directeur Sven Jacques en Standard-CEO Pierre Locht. Zij moeten de zoektocht naar een nieuwe bondscoach in goede banen leiden.

Vanhaezebrouck vindt dat die taskforce zichzelf te veel tijd geeft in hun zoektocht. “‘Goh, we hebben tijd, want we spelen pas in maart’, voel ik bij de bond. Ik vind dat een heel slecht signaal. Ik denk niet dat Spanje aan de voorzitter van Real Madrid gevraagd heeft om mee te zoeken naar de opvolger van Luis Enrique. Daar hebben ze meteen een beslissing genomen door de beloftencoach door te schuiven. Duidelijk. De KBVB was duidelijk niet voorbereid op een vertrek van Martínez.”