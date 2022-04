Contractbesprekingen tussen AA Gent en Tarik Tissoudali verlopen moeizaam: “Uit wat nu op tafel ligt, blijkt geen financiële waardering”

AA GentAA Gent onderhandelt sinds maart met Tarik Tissoudali (29) over een contractverlenging, maar het water is voorlopig nog (veel) te diep. Tissoudali wil een toploon naar Gentse normen, het aanbod van Gent komt voorlopig niet in de buurt.

Voor de goede orde: Tarik Tissoudali ligt nog tot de zomer van 2023 onder contract bij AA Gent. Maar zijn 25 goals en 8 assists over alle competities zijn ook clubs uit grotere competities niet ontgaan. Vandaar dat Tissoudali en Gent voor de keuze staan: een transfer deze zomer of een nieuw en aanzienlijk verbeterd contract bij de Buffalo’s.

Quote Spelers weten van mekaar wat ze verdienen. Wat Gent aan Tarik voorstelt, ligt nog heel ver van de lonen die de topverdie­ners bij AA Gent opstrijken. Tissoudali’s makelaar Menno Groenveld

AA Gent wil Tissoudali houden. In de eerste plaats om sportieve redenen, want de Amsterdammer is dit seizoen niet alleen uitgegroeid tot een sleutelspeler voor Gent, maar ook tot één van de smaakmakers in de Jupiler Pro League. Hein Vanhaezebrouck stelde na de bekerfinale in verband met zijn eigen contractsituatie luidop de vraag: ‘Waar gaat Gent naartoe?’ Tissoudali langer aan Gent binden, zou een flink signaal zijn naar de coach van de Buffalo’s.

Bovendien is er een financieel argument. AA Gent liet Jonathan David voor 32 miljoen vertrekken naar Lille toen die amper 20 was. Vorige zomer trok Roman Yaremchuk voor 17 miljoen plus 25% op de doorverkoop naar Benfica. Op het moment van de transfer was de Oekraïner pas 25. Tissoudali zit met zijn 29 jaar in een leeftijdscategorie waarvoor een transfersom in de orde van die van David of Yaremchuk nagenoeg uitgesloten is.

Om volgend jaar niet tot een situatie te komen waarin Tissoudali einde contract is en als vrije speler kan vertrekken, startte AA Gent in maart al onderhandelingen op om de overeenkomst met de Amsterdammer te vernieuwen en te verbeteren. Na enkele gespreksrondes blijkt het water nog veel te diep.

“AA Gent haalde Tarik bij Beerschot weg voor een schappelijke prijs, hij kreeg toen een contract dat heel ver af lag van dat van algemeen bekende Gentse topverdieners ”, zegt Tissoudali’s makelaar Menno Groenveld. “Intussen is Tarik uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers van de club. Toen hij in januari weg was voor de Afrika Cup, heeft AA Gent dat gevoeld.”

“Als je een sleutelspeler bent, hoor je daar ook financieel de nodige waardering voor te krijgen”, aldus Groenveld. “Uit wat nu op tafel ligt, blijkt die waardering niet. Spelers weten van mekaar ook wat ze verdienen. Wat Gent aan Tarik voorstelt, ligt nog heel ver van de lonen die de topverdieners bij AA Gent opstrijken. Zo komen we er niet uit.”

Tarik Tissoudali weet dat hij op een belangrijk moment staat in zijn carrière. Na een lange weg heeft hij zich het voorbije anderhalf jaar weten te ontwikkelen tot een topaanvaller, niet alleen voor Gent, maar ook voor de Marokkaanse nationale ploeg. In zijn volgende contract - bij Gent of elders - wil hij zich beloond zien voor die progressie.

Het is zeker niet zo dat Tissoudali absoluut weg wil bij Gent. Hij voelt zich thuis bij de Buffalo’s, waar hij een geweldig duo vormt met Laurent Depoitre. Tissoudali woont in de buurt van het Eilandje in Antwerpen, waar zijn gezin het geweldig naar de zin heeft. Bovendien is de familie van Tarik en zijn vrouw Tiffany niet veraf in Amsterdam.

“Als Gent een serieus bod doet, waarbij de club laat blijken hoe belangrijk Tarik is voor de club, wil Tarik een langer verblijf zeker overwegen, maar het moet allemaal niet te lang duren want anders verdwijnt het goede gevoel wel”, zegt Menno Groenveld. Bij monde van zijn voorzitter reageert AA Gent rustig op de situatie. “Tarik heeft nog een contract voor volgend seizoen”, zegt Ivan De Witte. “We hebben nog ruimschoots de tijd om verder te onderhandelen en tot een akkoord te komen.”

Maar dat er nog flinke stappen moeten gezet worden, is wel duidelijk.

