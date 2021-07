Coach Valerenga: “Ik zie mogelijkheden in de manier waarop Gent als ploeg verdedigt”

“Dønnum maakt geen deel uit van de kern, hij speelt morgen zeker niet", aldus Fagermo in het Engelse gedeelte van de persconferentie. De coach ziet kansen voor zijn team tegen dit AA Gent. “We hebben een voordeel dat onze competitie volop bezig is. Ik schat onze kansen fifty-fifty in. AA Gent was vorig seizoen middenmoot in België. De Belgische competitie staat hoger aangeschreven dan de Noorse, maar volgens mij is het verschil niet zo groot. Ik denk dat het geen nadeel is dat we Gent nog niet bezig zagen in een wedstrijd met inzet. Er zijn wat andere spelers, maar de coach en het systeem bleven gelijk. Gent is een fysieke ploeg, met direct voetbal, maar ik zie kansen bij hun organisatie. Als ik de manier zie waarop ze als ploeg verdedigen, kan ik zeggen dat daar onze mogelijkheden liggen.”