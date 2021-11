Club-arts AA Gent reanimeert Cypriotische fan na de wedstrijd

VOETBAL 1A Michael Ngadeu wijst AA Gent de weg naar eerste zege: “Match had bij de rust al gespeeld moeten zijn”

AA Gent boekte tegen KV Mechelen z'n eerste competitiezege van het seizoen. Eindelijk. Michael Ngadeu, die dit seizoen opnieuw de oude lijkt, opende de score op hoekschop in de eerste helft. Daarna was Ngadeu secuur en hield hij met z’n verdediging de eerste clean sheet in de competitie vast. Núrio nam alle twijfels weg, maar de match had al veel langer op slot moeten zitten.

