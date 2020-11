Castro Montes hoopt dat het keert bij AA Gent: “Als we een goal slikken, lijkt alles in elkaar te vallen”

Alessio Castro-Montes is dit seizoen bij AA Gent één van de lichtpunten. De vleugelverdediger zit duidelijk in een groeiende vormcurve en liet dat merken met een doelpunt tegen KRC Genk en een goeie prestatie tegen Hoffenheim, ondanks beide nederlagen. Zelf geeft hij aan dat het probleem bij Gent vooral in de hoofden zit.

“Het zit ons de laatste tijd niet mee”, aldus de vleugelverdediger. “We spelen niet slecht. Vooral in de laatste wedstrijden in het nieuwe systeem -uitgenomen de tweede helft tegen Hoffenheim- presteerden we goed. Er waren voldoende kansen om die wedstrijden te winnen.” In de vorige competitiewedstrijd tegen Genk was de start uitstekend, mét een doelpunt van Castro-Montes. “Na die goal hadden we verwacht die match te winnen, maar de gelijkmaker kwam hard aan. Wanneer we een goal slikken, lijkt alles in elkaar te vallen, hoe goed we daarvoor ook waren. Het is mentaal moeilijk.”

“Odjidja kan het verschil maken”

Vadis Odjidja wordt in die zin node gemist. “Hij kan op het juiste moment een bal bijhouden én kan ons mentaal door een zwak moment heen sleuren. De kansen die we kregen toen Vadis in de voorbije wedstrijden inviel zijn geen toeval. Hij kan het verschil maken.” Een overwinning is broodnodig, zondag treffen de Buffalo’s Waasland-Beveren. “Moesten we zondag én in Servië (tegen Rode Ster Belgrado, nvdr.) kunnen winnen, zou dat ons een boost geven. Het klopt dat Waasland-Beveren twee weken geen match speelde, maar dat was ook het geval bij Slovan Liberec, waar we verloren. Daar mogen we niet naar kijken, die les hebben we geleerd.”

Castro-Montes zélf is bezig aan een degelijk seizoen. “Ik ben tevreden over mijn laatste wedstrijden. Ik groei stilaan naar mijn beste niveau en het nieuwe systeem ligt me. Ik kom offensief meer tot mijn recht.” De drie coaches die Gent al kende dit seizoen kozen ook resoluut voor hem, ondanks de concurrentie die Botaka toevoegde. “Ik kreeg van de drie coaches het vertrouwen en dat doet deugd. Ik doe elke week mijn best om dat vertrouwen niet te schenden. Botaka zal ook z’n wedstrijden nog spelen, daar ben ik zeker van. Het seizoen is nog lang. Ik wil zelf vooral fit blijven en in de wedstrijden hetzelfde niveau blijven halen.”