Bolat zit met zijn hoofd bij Fenerbahce: AA Gent deed contractvoorstel, doelman daagde zaterdag niet op

AA GentGeen Sinan Bolat in doel bij AA Gent. Officieel heette het dat de 33-jarige keeper ziek was, maar achter de schermen speelt een transfer naar Fenerbahce. Bolat zit met zijn hoofd al in Turkije.

Fenerbahce trekt al langer aan de mouw van Sinan Bolat, maar AA Gent wou zijn doelman niet laten gaan, ondanks het feit dat zijn contract in de Ghelamco Arena afloopt en hij eind juni een vrije speler is. De doelman zelf liet eind januari nog weten dat hij ‘duidelijkheid’ wou. Die kreeg hij vorige week ook, want AA Gent deed hem een voorstel tot contractverlenging.

Quote Er zijn weinig betere verjaar­dags­ca­deaus als op Club Brugge komen winnen. Ik ben nog niet thuis geweest, ik weet niet wat daar wacht, maar ik denk niet dat het beter gaat zijn. Davy Roef

De transfermarkt sloot in België op 31 januari, maar in Turkije blijven transfers mogelijk tot 8 februari. Fenerbahce wil Bolat nog steeds. Zaterdagochtend verscheen Bolat niet op training. Officieel was hij ziek, maar de realiteit is dat Bolat een transfer probeert te forceren. “Ik weet niet wat er zal gebeuren”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “De transfermarkt hier is dicht, maar ergens anders blijkbaar nog niet. We zullen zien. Uiteindelijk zat Sinan zelfs niet op de bank. Hij heeft zaterdag niet getraind, dan is het logisch voor mij dat Roef speelde. Of Bolat volgende week zal spelen? Dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol.”

Roef deed wat hij moest doen. Met een kattenreflex hield Roef voor de rust De Ketelaere van een doelpunt, na de rust deed hij dat oog-in-oog met Adamyan nog eens over. En dat uitgerekend op zijn 28ste verjaardag. “Er zijn weinig betere verjaardagscadeaus als op Club Brugge komen winnen”, lacht Roef. “Ik ben nog niet thuis geweest, ik weet niet wat daar wacht, maar ik denk niet dat het beter gaat zijn.”

“Ik wist pas zondagochtend 100% dat ik zou spelen. Toen Sinan zaterdag niet op training was, hebben ze me wel gezegd dat er een kans was dat ik zou spelen. Vanaf dat moment heb ik me daar helemaal op voorbereid. Ik heb wel een paar belangrijke momenten gehad. De kopbal van De Ketelaere voor rust was de moeilijkste, omdat het tegenvoets was. Na de rust was er nog een één-op-éénsituatie, maar voor de rest viel het wel mee qua werk. Ik ben blij met deze zege, want ze was nodig om de hoop op play-off 1 te behouden.”

Hoedanook heeft Roef getoond dat AA Gent ook de volgende weken op hem kan rekenen. “Meer kon ik niet doen”, zegt Roef. “Het is nu afwachten wat de toekomst brengt. Ik houd er altijd rekening mee dat ik me moet klaarhouden. Dat ga ik ook nu doen.” Maar ook Roef moet wachten op een beslissing rond Bolat.

