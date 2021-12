Bezus en ‘mirakelman’ Depoitre: einde contract, maar beslissend bij AA Gent

“When the going gets tough, the tough get going.” AA Gent speelde tegen Sint-Truiden zijn 34ste officiële match van het seizoen. De voorbije 24 dagen verteerde het 8 wedstrijden. Dan is het niet onlogisch dat er links en rechts wat vermoeidheid opsteekt. Dat was er ook aan te zien tegen STVV: AA Gent kreeg niet makkelijk grip op de wedstrijd. Maar de Buffalo's kunnen tegenwoordig ook zulke wedstrijden over de streep trekken.

Mirakelmannen

Met dank aan Roman Bezus (31) en Laurent Depoitre (33). Bezus leverde twee assists af, Depoitre woog als in zijn beste jaren op de Truiense defensie en scoorde voor de tweede wedstrijd op rij. “Depoitre was heel aanwezig”, zag ook Hein Vanhaezebrouck. “Laurent heeft héél veel gewerkt en héél veel geknokt. Het scoren begint bij hem ook te komen. En Bezus levert weer twee assists af, nadat hij een doelpunt aanbracht in Mechelen. Roman speelt niet zo heel veel, maar hij is telkens wel belangrijk.” Dat Depoitre de opeenvolging van matchen zo goed verteert, blijft verbazen. “Ik vind dat wij twee mirakelmannen hebben”, zegt Vanhaezebrouck. “Eén daarvan is Depoitre, waarvan we op een bepaald moment zagen dat hij steeds maar herviel in blessures. Maar nu blijft hij maar gaan. Maar ook Ngadeu is voor mij een mirakelman. Vorig jaar is hij ook een tijd out geweest, ook van hem vroegen we af wat dat dit jaar zou geven. Maar het zijn twee beren, een andere naam kan je daarvoor niet bedenken. Die twee zijn fantastisch bezig. Ze blijven altijd rechtop. Ze spelen ook al eens een mindere match, maar je kan er bijna altijd op rekenen.”

Tegen STVV werd het resultaat over de streep getrokken door Bezus en Depoitre, die net als Bolat in hun laatste contractjaar zitten. Eerder gaf Vanhaezebrouck al aan dat met name Bezus daar onder leed.

“Ik spreek heel veel met Roman, ik vind hem een fantastische gast. Soms is hij met zijn contractsituatie bezig. En terecht. Maar hij heeft intussen geleerd om de knop om te draaien en zich te focussen op het voetbal. Chapeau voor wat hij doet bij ons. Dat is niet altijd evident, maar we proberen hem op zijn gemak te stellen en hem duidelijk te maken dat zijn toekomst verzekerd is. Is het niet hier, dan ben ik zeker dat hij elders nog een toekomst zal hebben. En of het hier is, daar beslis ik niet alleen over.”

Depoitre onbezorgd

Bezus geeft toe dat de situatie aan hem geknaagd heeft: “Nu voel ik me weer oké. Ik had het op een bepaald moment mentaal moeilijk met de onzekerheid over mijn toekomst, maar dat is voorbij. Ik concentreer me weer 100% op het spel en probeer daar het beste van mezelf te geven. Ik leed onder de situatie, maar nu zit ik weer in een goeie mood. We zien wel wat er straks gebeurt. Meer wil ik daar niet over zeggen, om te voorkomen dat mijn emoties weer de bovenhand gaan nemen.”

Depoitre zit anders in mekaar. Hij haalt zijn schouders op als het over zijn contract gaat: “Ik stel me eigenlijk geen vragen over mijn situatie. Het komt dichterbij, maar er blijven uiteindelijk toch nog zes maanden over. Ik concentreer me op mijn matchen. Er is nog niet gesproken over een nieuw contract. Misschien gebeurt dat na de winterstop. Maar als ik goeie matchen speel, dan moet ik me niet te veel vragen stellen.”

Hoe dan ook is AA Gent zijn winningmood niet kwijt. “We blijven gáán”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “We zitten nog altijd in de strijd op drie fronten. Woensdagavond gaan we in de beker proberen te overwinteren op die drie fronten.”

