Beslissende Laurent Depoitre denkt niet aan contractbeslommeringen: “Ik voel me hier goed, ik maak me geen zorgen”

AA GentLaurent Depoitre (33) moest in januari vanuit de ziekenboeg toekijken hoe AA Gent geen wedstrijd meer kon winnen. Sinds hij terug is, winnen de Buffalo’s weer. In Eupen besliste ‘Lolo’ de match met een heerlijk vluchtschot . Depoitre is einde contract, maar maakt zich geen zorgen.

Vooreerst dit: dé man van de match in Eupen was wat ons betreft Sven Kums. Sterk anticiperend in de duels, altijd aanspeelbaar, altijd klaarkijkend. Ook toen AA Gent bijna een hele helft moest verdedigen, na de uitsluiting van Samoise.

Met tien tegen elf had Gent ‘Am Kehrweg’ nog grote kansen om ruim te winnen, maar Tarik Tissoudali had zo’n dag waarop niks lukte. Zijn acties liepen telkens spaak, tot twee keer toe miste hij een huizenhoge kans. Geen erg, want dan is er altijd nog Laurent Depoitre. Héél de maand januari out met een blessure, maar vorige week in Brugge al beslissend met een pre-assist en een assist. In Eupen beukte Depoitre weer alsof zijn leven ervan afhing. Met een heerlijk vluchtschot besliste hij de match.

“Ik was heel blij dat Laurent in Brugge al terug beschikbaar was”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “We moeten hem dankbaar zijn, omdat hij daar bijna zonder training heeft willen spelen. Velen zouden zeggen dat ze er nog niet klaar voor zijn, zeker voor zo’n grote match. Als je niet fit bent, kan je als speler eigenlijk alleen maar afgaan. Chapeau dat hij het toch gedaan heeft. Dat is een mentaliteit die hij altijd gehad heeft. Hij heeft in Brugge zijn ziel uit zijn lijf gelopen om ons te helpen. Dat heeft hij hier opnieuw gedaan, maar dit is nog niet de beste Depoitre. Dat zal weer een beetje tijd vragen, maar hij heeft weer keihard geknokt voor het team. Hij maakt ook een hele mooie goal. Hij had er nog één of twee meer kunnen maken, maar dat komt wel. Ik hoop dat hij fit blijft.”

Quote Het was lopen en blijven lopen. 90 minuten volmaken is nog een beetje moeilijk, maar dat zal van match tot match beter gaan. Laurent Depoitre

Depoitre zelf behield er zijn gebruikelijke ‘cool’ bij. “Het was een heel belangrijk doelpunt”, aldus ‘Lolo’. “De Sart legde de bal perfect, hij kwam ideaal. Ik stelde me geen vragen en trapte meteen. Dan kan je alleen maar hopen dat de bal tegen de netten gaat. (lacht) Het ging magnifiek. Daarna hebben we onszelf nog in de problemen gebracht met die rode kaart. We zijn het niet gewend om de bal niet te hebben en met zijn allen te moeten verdedigen. Maar op mentaliteit en fightingspirit hebben we het toch gehaald. We wisten dat dit een cruciale match was. Er wachten er ons nu nog zeven om alles te geven en een plaats in play-off 1 af te dwingen.”

Depoitre kende geen fysieke problemen, ondanks het feit dat hij heel de maand januari out was. “Als je uit blessure terugkomt, zit je nog altijd met de schrik dat je nog iets zal voelen”, vertelt hij. “Maar ik voel me fysiek goed. Alleen moet je het ritme weer oppikken als je een paar weken niet gespeeld hebt. Ik voelde het in mijn benen, vooral toen we met tien moesten verdedigen, had ik het niet makkelijk. Het was lopen en blijven lopen. 90 minuten volmaken is nog een beetje moeilijk, maar dat zal van match tot match beter gaan. Ik voel me klaar om onze grote uitdaging aan te gaan en ons doel te bereiken.”

Voorstel: jaar extra

De toekomst van Depoitre is nog onzeker, want zijn contract loopt deze zomer af. “Het zit niet in mij om me daar nerveus over te maken”, zegt hij. AA Gent stelde Depoitre een contractverlenging voor één jaar voor. “We zitten nog maar in het begin van de onderhandelingen. Ik voel me in elk geval goed bij Gent. Ik voel me hier thuis, ik maak me geen zorgen. We zijn ook nog maar februari. Ik panikeer niet. Ik voel niet de nood om te vertrekken. Ik focus me op de rest van het seizoen, dat is nu het belangrijkste. De rest zien we wel.”

