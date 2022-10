Belgische fans weer niet onbesproken in Europa: AA Gent-supporters clashen met Ierse politie in de straten van Dublin

Jupiler Pro League Kums: “Genk wordt moeilijk, gelukkig doen we het daar de laatste jaren goed”

Met een 3-0-zege tegen het Ierse Shamrock Rovers op donderdag kende AA Gent de ideale voorbereiding voor de topper op bezoek bij KRC Genk van zondag. De Buffalo’s moesten niet doorduwen tegen de zwakke Ieren en konden de wedstrijd in reserve uitspelen. Best handig wanneer met Genk een van dé ploegen in vorm wacht in wat een pittige uitwedstrijd wordt.

18 september