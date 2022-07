Andrew Hjulsager (AA Gent) wil basisplek afdwingen: “Ik wil meer impact hebben op de ploeg”

“Vorig seizoen liep niet zoals ik wou”, begint Hjulsager. Hij kreeg af te rekenen met blessureleed en kon zich nooit volledig doorzetten. “Ik wil dit seizoen meer impact hebben.”

Aangezien Vadis Odjidja nog out is, krijgt Hjulsager zeker zijn kans tegen Standard net onder twee spitsen Cuypers en Tissoudali. “Ik heb een goeie voorbereiding achter de rug en ben klaar om mezelf te tonen. Een jaar geleden kwam ik naar hier om een vaste waarde te worden - dat is nu mijn doel. Ik heb eind vorig seizoen een goed gesprek gehad met de coach. Mijn cijfers - goals en assists - waren oké in vergelijking met mijn speelminuten. Maar het kan nog beter. Het zal vooral zaak zijn om een constante te vinden. Niet schommelen tussen basis en bank, maar wel elke week top presteren. Er is veel concurrentie op het middenveld, maar als ik goed speel, dan kan ik in de ploeg blijven staan.”

Te beginnen op Sclessin. Standard is nagenoeg dezelfde ploeg als vorig seizoen, maar het heeft met Ronny Deila wel een nieuwe coach. Afwachten of de Rouches ook een ander gelaat tonen. “Wat ik verwacht? Een intens duel. Standard zal zich willen tonen voor eigen publiek”, aldus Hjulsager. “We zullen dezelfde energie en drive aan de dag moeten leggen als hen, en er dan voetballend proberen doorkomen. De controle behouden. Dat zal de sleutel zijn. Ze hebben vurige supporters daar. Maar als wij hen onder druk kunnen zetten, kunnen die fans zich ook wat tegen hun eigen ploeg keren. Dat zou een mentaal voordeel kunnen worden voor ons. Kijk, als wij ons eigen spel spelen, is er veel mogelijk.”

Voor AA Gent is het al tien jaar geleden dat het nog eens won op de openingsspeeldag. “We hopen goed te starten aan het seizoen en beter te doen dan de competitiestart vorig jaar. Dat ons team zo goed als hetzelfde is gebleven, is een voordeel. We weten allemaal wat er van ons verwacht wordt.”

Volledig scherm Andrew Hjulsager in actie tegen Club Brugge. © Photo News

