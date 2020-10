Andreas Hanche-Olsen scoort bij AA Gentdebuut, maar krijgt er vijf binnen “Dit is bijna beschamend”

“Uiteraard is dit een mindere start voor mij”, is Hanche-Olsen -zijn naam wordt uitgesproken als HanK-Olsen- eerlijk achteraf. “Ik ben natuurlijk blij met het doelpunt, maar als je er vijf om de oren krijgt moet je kritisch zijn voor jezelf en je verantwoordelijkheid nemen. Dit is niet wat we willen doen als club en wat we willen tonen als team. Dit is bijna beschamend.” De Noor maakte pas aan het einde van de transferperiode de overstap van Stabaek naar AA Gent, maar maakte toch een meer zekere indruk dan bijvoorbeeld Igor Plastun achterin. Hij was opvallend rustig aan de bal en was ondanks de vijf tegengoals op weinig fouten te betrappen.