Andreas-Hanche Olsen moet bij AA Gent het lek achteraan helpen dichten: “Hoge verwachtingen? Zo heb ik het graag”

Owusu: “De fans mogen kritisch zijn, wij moeten het gewoon beter doen”

27 september AA Gent heeft er niet de beste week opzitten. Na nederlagen tegen Dynamo Kiev en Oud Heverlee Leuven kwamen hard aan in de Ghelamco Arena. In Kiev en thuis tegen Beerschot moet het een stuk beter. Tegen OH Leuven was Elisha Owusu voor het eerst kapitein, ook hij zag de vele pijnpunten bij AA Gent, maar had ook oog voor het positieve.