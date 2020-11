Andreas Hanche-Olsen depanneerde op rechtsback bij AA Gent: “Zonder één training op die positie”

“Ik zag het als een challenge, een uitdaging, want het is niet echt mijn positie”, aldus de Noor na de wedstrijd. “Ik speelde er in het verleden al enkele wedstrijden, maar dat was al een tijd geleden.”

Hanche-Olsen moest snel schakelen, de positieve testen van rechtsachters Alessio Castro-Montes en Jordan Botaka kwamen immers op de valreep binnen. “Ik wist vandaag (zondag, red.) pas dat ik daar zou spelen, toen de ploeg bekend raakte. De coach wist wel dat ik er ooit al had gespeeld, maar ik had geen enkele training op die positie afgewerkt in aanloop naar deze match.”

Toch deed hij het goed, zijn tegenstander Francis Amuzu zagen we amper in het stuk voorkomen en na een aarzelend begin in balbezit, ging het in stijgende lijn voor de 23-jarige Noor. “Het is een enorm verschil. Je krijgt uiteraard de bal meer aan de zijlijn en niet in het centrum, waardoor je opties beperkt zijn en je al wat sneller geïsoleerd geraakt. Er lag ook wel wat ruimte voor hun aanvallers, maar ik kon het nog onder controle houden. Het was even zoeken hoe hoog ik kon staan in balbezit. Want als je hoger staat, kan je minder vaak nog met de bal naar voren gaan. Daarom moest ik in het begin vaak terug naar achteren. Maar gaandeweg ging dat beter.”

Geslaagde transfer

Hanche-Olsen is samen met Dorsch één van de lichtpunten in een voorts grauw uitgedraaide zomermercato voor de Buffalo’s. Hij drukte meteen zijn stempel achterin en nam de plek van Plastun zonder al te veel moeite in. “Ik ben nog steeds tijd aan het nemen om me aan te passen en mijn ploegmaats te leren kennen. Het voetbal is ook heel verschillend van wat ik gewend ben. De intensiteit van de matchen is veel hoger in België, het gaat meer op en neer en je bent meer geïsoleerd. Je moet goed zijn één tegen één", sluit hij af.