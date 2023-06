Amerikanen die ook Premier League-club bezitten en Belgisch ondernemer Sam Baro nieuwe kandidaat-investeerders AA Gent

“De informatie is niet geheel incorrect. Er zijn gesprekken geweest, maar een concretisering, laat staan een finalisering, is niet op heel korte termijn te verwachten. Naast de bestaande informatie zijn er immers nog twee pistes.”

Ivan De Witte zal Ivan De Witte blijven tot de laatste snik — professioneel koorddanser.

Waaruit bestaat de ‘niet geheel incorrecte informatie’? De Witte voerde gesprekken enerzijds met het Amerikaanse Black Knight Sports & Entertainment, anderzijds met de Belgische ondernemer Sam Baro.

Black Knight Sports & Entertainment is in handen van de 78-jarige Bill Foley — een Texaan uit Austin —, en is tevens eigenaar van Premier League-club Bournemouth, en is aandeelhouder bij Ligue 1-club Lorient.

Mócht De Witte inderdaad een deal kunnen sluiten met Black Knight Sports & Entertainment, dan zou dat betekenen dat hij zijn wensscenario kan realiseren. Voor een overname van of zware investering in AA Gent, lonkte De Witte in de eerste plaats naar de Amerikaanse markt. Als voorzitter van Hudson Benelux — onderdeel van het Amerikaanse beursgenoteerde Hudson Solutions — had De Witte jarenlang letterlijk en figuurlijk een poot in de Amerikaanse zakenwereld. Hij zag hoe Amerikaanse business-mensen denken, handelen en uitvoeren. Maar meer nog leerde De Witte dat bij Amerikaanse overnames een grote loyauteit bestaat tegenover het gekochte product. Het is precies wat De Witte zocht bij een (gedeeltelijke) overname van AA Gent. Kopers met respect voor de club, voor de roots van de club, en voor de ziel van AA Gent. Dat alles was tevens een eis van de stad Gent. Het is nog onduidelijk hoe groot het aandeel van Black Knight Sports & Entertainment zou zijn in de club.

Volledig scherm AA Gent-voorzitter Ivan De Witte © BELGA

Bournemouth bleef dit seizoen netjes in de Premier League, hetzelfde kan gezegd van Lorient. Het zijn alvast twee stabiele clubs.

De figuur van Sam Baro moet dan weer gezien worden in het kader van de ‘Gentse verankering’, waar het stadsbestuur zo op hamerde. Baro is van Assenede, tussen Eeklo en Zelzate. Hij is stichter en CEO van het Gentse HR-bedrijf Planet Group. Baro en De Witte zitten in dezelfde stiel. In alles wat over Baro te lezen en te vinden is — en hij is echt wel een creatieve duizendpoot — , valt evenwel nergens een link met ‘voetbal’ te bespeuren. Het is onduidelijk wat de plannen van Baro zijn met zijn mogelijke investering in AA Gent. Mensen aan de onderhandelingstafel vertellen alvast dat Baro ‘een goede, betrouwbare indruk’ liet. Hij komt wat flamboyant over, maar ‘zeer intelligent’, luidt het.

Volledig scherm Sam Baro. © KoWala Productions

Black Knight Sports & Entertainment en Sam Baro lijken op het eerste gezicht garant te staan voor een degelijke, betrouwbare doorstart van AA Gent als topclub in België.

Het is afwachten in hoeverre deze partners de toekomst van de club zien op korte termijn. Ivan De Witte (76) ontkent de ‘urban legend’ als zou hij bij een (gedeeltelijke) overname per direct stoppen als voorzitter. “Ik doe door”, bevestigde De Witte daarnet aan de telefoon. “Hetzelfde geldt voor Michel Louwagie.” Louwagie (67) gaf al meermaals aan dat hij stilaan aan het einde van de rit is gekomen — “Nog twee jaar”, vertelde hij onlangs.

De concretisering van de lopende gesprekken met overnemers en investeerders moet binnenkort duidelijkheid verschaffen over hoe de structuur van de club er op termijn zal uitzien.