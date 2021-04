Als AA Gent naast play-off 2 grijpt, heeft Yaremchuk wellicht laatste match bij Buffalo’s gespeeld

Cas­tro-Mon­tes en AA Gent hebben penaltyzor­gen: “Moeten op zoek naar vaste strafschop­ne­mer”

5 april We hadden zondagavond te doen met Alessio Castro-Montes (23). Na een nieuwe Gentse wanprestatie was het alweer hij die het mocht komen uitleggen bij de pers. De rest van de kleedkamer had er geen zin in, de pogingen van de Gentse persdienst ten spijt. Het was ook Castro-Montes die AA Gent in de eerste helft op voorsprong bracht, en het daarna opnieuw allemaal in elkaar zag stuiken.