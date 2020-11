Alessio Castro-Montes helemaal verlost van effecten COVID: “Ik had de 90 minuten aangekund”

“Het voelde opnieuw aan als vóór die periode”, aldus Castro-Montes achteraf. “Ik heb geen last meer van die besmetting en voel me volledig gerecupereerd.” Hij werd toch in minuut 78 al naar de kant gehaald. Een tactische keuze, zo blijkt. “Ik was persoonlijk graag nog wat langer blijven staan, maar het was de keuze van de coach om me naar de kant te halen.” Goed was het alweer niet bij AA Gent, dat steeds dieper lijkt weg te zakken. “Natuurlijk was dit geen prettige match voor ons, we wisten dat we deze wedstrijd absoluut moesten winnen. We begonnen goed, maar kwamen alweer te makkelijk op een 0-2-achterstand.” Het ontbreekt de Buffalo’s duidelijk aan vertrouwen, bij een achterstand lijkt het steevast moeilijk om opnieuw een vuist te maken. “We hebben elkaar proberen op te peppen tijdens de rust, maar we hebben het moeilijk. Ook de Europese uitschakeling van donderdag kwam hard aan. We hebben geen keuze, we moeten gewoon doorgaan. We hebben twee, drie overwinningen na elkaar nodig, dan zouden we opnieuw vertrokken zijn. Kijk maar naar het voorbeeld van KRC Genk.”