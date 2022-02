AA Gent zet samenwerking met Mboyo per direct stop

AA GentKAA Gent heeft de samenwerking met Ilombe Mboyo per direct stopgezet. Een reden geven de Buffalo’s niet in hun statement, maar Mboyo kwam de afgelopen weken in opspraak. De aanvaller werd in de nacht van 15 op 16 januari in Elsene gearresteerd voor geweldpleging tegenover een vrouw . Bovendien diende ex-Standard-voorzitter Roland Duchâtelet enkele dagen geleden een klacht in tegen onder meer Mboyo voor vervalsing van de titelstrijd in 2013-2014.

Mboyo werd in de nacht van 15 op 16 januari in Elsene opgepakt voor geweldpleging tegenover een vrouw. Hij werd in beschuldiging gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Hij werd na één nacht in de cel vrijgelaten zonder voorwaarden. Het onderzoek is nog steeds lopende. AA Gent greep in. Mboyo - tot vandaag nog tot 2023 onder contract - mocht nog trainen, maar kwam niet meer in aanmerking voor een wedstrijdselectie. Hoofdsponsor VDK Bank eiste dat de spits niet meer opgesteld werd.

Enkele dagen geleden kwam de spits opnieuw in opspraak. Voormalig Standard-voorzitter Roland Duchâtelet beweert dat de titelstrijd van het seizoen 2013-2014 vervalst is en diende een klacht in tegen onder meer Mboyo voor competitievervalsing.

Celstraf

Het was midden januari niet de eerste keer dat Mboyo in opspraak komt in verband met vrouwelijk geweld. Tijdens zijn jeugd was hij enkele jaren lid van een Brusselse jeugdbende. In 2004 kreeg de toen 17-jarige Mboyo zeven jaar effectief en drie jaar voorwaardelijk voor betrokkenheid bij een groepsverkrachting van een 14-jarig meisje. In 2009 kwam de voetballer drie jaar voor het einde van zijn celstraf vrij, waarna hij zijn carrière wist te herlanceren.

Na passages bij onder meer Charleroi, KV Kortrijk, AA Gent, Genk, het Zwitserse Sion en Cercle belandde hij afgelopen zomer opnieuw bij de Buffalo’s, die hem overnamen van STVV.

