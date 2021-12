AA Gent zet opmars verder: net nu de agenda drukker is, ruilen de Buffalo’s doorgedreven rotatie voor een vast basisteam

AA GentAA Gent zet zijn opmars verder. Uit bij OHL sleepten de Buffalo’s hun derde overwinning op rij over de streep. Hein Vanhaezebrouck koos lange tijd voor een doorgedreven rotatie, maar net nu het bijzonder druk is, groeien de Buffalo’s naar een basisteam dat resultaten boekt.

AA Gent kende wat geluk aan Den Dreef, waar OHL tot drie keer toe het doelhout trof. Maar onverdiend kon je de Gentse zege ook niet noemen, gezien de open kansen die de Buffalo’s lieten liggen. Voor de rust waren de Buffalo’s alweer dominant, maar na de rust konden ze niet vermijden dat Leuven kwam opzetten.

“Er waren een aantal momenten waar Vadis, Depoitre en Tissoudali in posities komen waar ze normaal veel meer mee kunnen doen”, zag Hein Vanhaezebrouck. “Maar dan merkte je dat de frisheid ontbrak. Ik heb achteraf met die jongens gesproken. Zij zaten op hun tandvlees. Al diegenen die veel gespeeld hebben, hebben afgezien. Fysiek zijn ze heel diep moeten gaan. Goed dat we nu toch een aantal dagen hebben tot onze volgende match, donderdag tegen Tallinn.”

De vermoeidheid waarover Vanhaezebrouck spreekt, is geen toeval. Sinds de laatste interlandbreak speelde AA Gent vijf matchen, waarvan de laatste vier in tien dagen. Lange tijd koos de Gentse coach voor een doorgedreven rotatie, met soms vijf tot zes wissels in twee opeenvolgende matchen. Maar net in de drukte van de voorbije weken deed Hein Vanhaezebrouck nagenoeg iedere keer een beroep op dezelfde spelers. Enkel uit bij Famagusta, waar Gent al zeker was van de eerste plaats in de Conference League, werden er flink wat wissels doorgevoerd.

De voorbije weken groeide Gent naar een basisteam. Bolat in doel is een evidentie, Hanche-Olsen, Ngadeu en Okumu zijn achteraan ook certitudes. Vooraan speelde Vanhaezebrouck vier keer in vijf wedstrijden het duo Depoitre-Tissoudali uit, met Odjidja in steun. Links stond telkens Nurio. Alleen rechts en centraal op het middenveld liggen er spelers in balans. Op de flank wisselt Samoise Castro-Montes af. Centraal op het middenveld kiest HVH uit Kums, De Sart en Owusu voor twee plaatsen. Kums was zaterdag ziek, dus speelden De Sart - wat was die goed - en Owusu. Samen vormen deze 13 spelers stilaan een soort van basisteam.

Quote Als ik veel vervang, dan zeggen jullie dat ik te veel roteer. Dus luister ik naar jullie en roteer ik wat minder. En het is goed hé, want we hebben zo veel punten gepakt. Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck geeft aan dat hij iedereen nodig nog zal hebben. “We hebben nu 30 matchen gespeeld, we gaan er voor Nieuwjaar 36 gespeeld hebben. Dan kan ik niet altijd met dezelfde jongens spelen. Onmogelijk. We hebben nog een deel van december te gaan. Daarna, in januari, gaan we voor een groot deel op hetzelfde ritme als de anderen spelen. Dan ga je misschien vaker zoiets zien als de voorbije wedstrijden. Maar nu gaan we eerst toch rekening moeten houden met weer vier matchen in tien dagen.”

Op de vraag waarom hij net in de deze drukke periode meestal voor dezelfde jongens koos, maakt Vanhaezebrouck er zich vanaf met een kwinkslag: “Als ik veel vervang, dan zeggen jullie dat ik te veel roteer. Dus luister ik naar jullie en roteer ik wat minder. En het is goed hé, want we hebben zo veel punten gepakt.”

Toen duidelijk was dat het bobijntje in Leuven vooral offensief op was, bracht Vanhaezebrouck Lemajic, Malede en Hjulsager in. “Een aantal frisse spelers, waarmee we weer kansen kregen”, zag Vanhaezebrouck. “Maar ze brachten niet de kwaliteit waarop ik gehoopt had.”

Donderdag, tegen Flora Tallinn, kan Vanhaezebrouck flink wat basisspelers rust gunnen. AA Gent is immers al verzekerd van de groepswinst in de Conference League. Het moment bij uitstek om gebruik te maken van de ruime kern. Maar zondag, als RC Genk over de vloer komt in de Ghelamco Arena, mag u weer 11 van de hoger genoemde 13 aan de aftrap verwachten.

