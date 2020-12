AA Gent zet al voor derde keer trainer op straat dit seizoen: De Decker ontslagen na dramatisch verlies in Europa League

Vooraf heette het dat AA Gent absoluut de nul wou wegvegen in Europa, maar de wedstrijd tegen Slovan Liberec bracht - op een knappe goal van Yaremchuk na - niet de minste beterschap. Wim De Decker zette Ngadeu op de bank - de Kameroener mocht weleens een signaal krijgen dat hij niet onaantastbaar is -, maar zijn vervanger Arslanagic leidde met een geweldige dekkingsfout de nederlaag tegen een bijzonder matige tegenstander in. Arslanagic is één van die vele ‘aanwinsten’ van AA Gent waar je je van afvraagt waarom hij gehaald is. Het foutje dat Bolat maakte bij de tweede tegentreffer was het zoveelste in een lange rij - we zijn stilaan de tel kwijt.

Meteen na de match werd Wim De Decker naar de bestuurskamer geroepen. Niet hij, maar assistent Peter Balette moest de honneurs waarnemen op de persconferentie. “Ik heb Wim nauwelijks nog gezien na de match, mijn bazen hebben mij gevraagd om de pers te woord te staan”, aldus Balette, die op dat moment ongetwijfeld al besefte hoe laat het was. Amper een half uurtje later verstuurde AA Gent een officiële mededeling, waarin het einde van de samenwerking met Wim De Decker geofficialiseerd werd. De 38-jarige De Decker wist dat dit kon gebeuren: “Ik zit lang genoeg in het wereldje om te weten hoe het eraan toegaat”, liet hij één dag voor de match tegen Liberec nog weten.

Elf nederlagen in 17 wedstrijden

Wim De Decker stond zeventien wedstrijden aan het roer bij AA Gent. Daarvan verloor hij er elf. In Europa alleen al verloor hij zeven wedstrijden op rij, in de competitie volgde op elk kort moment van heropstanding weer een nieuwe afknapper. De Decker werd niet gediend door de omstandigheden, de blessures en de Covidgevallen stapelden zich op. Excuses zocht hij nooit, maar hij wist ook dat een coach uiteindelijk afgerekend werd op de resultaten.

Met De Decker zet AA Gent al zijn derde trainer van het seizoen aan de deur. In een paniekreactie werd Jess Thorup na twee speeldagen al ontslagen - wellicht de slechtste beslissing die de club in járen nam. Zijn vervanger Laszlo Bölöni hield het met armtierig voetbal amper drie wedstrijden uit. De Decker zou tot Nieuwjaar krijgen om dan geëvalueerd te worden, maar hij haalde de kerst niet eens.

Wie nu?

Ivan De Witte en Michel Louwagie moeten alweer op zoek naar een nieuwe coach. Het is een publiek geheim dat ze Michel Preud’homme of Hein Vanhaezebrouck graag zouden zien terugkeren naar de Ghelamco Arena, maar de eerste zit vastgeklonken aan Standard en de tweede houdt een nieuw trainersavontuur al een tijdje af. Zondag zit Peter Balette allicht op de bank in Oostende. Afwachten wat - en wie - daarna komt.

Trainerswals

Het ontslag van Wim De Decker zorgt ook voor een nieuwe aflevering in de trainersdans in 1A. De Decker is de achtste trainer die dit seizoen vertrekt of ontslagen wordt. Een terugblik op de trainerscarrousel.

17 augustus 2020: Bij RSC Anderlecht wordt Frank Vercauteren bedankt voor bewezen diensten om plaats te maken voor Vincent Kompany, die een punt zet achter zijn voetbalcarrière en een contract voor vier jaar ondertekent als hoofdtrainer.

20 augustus 2020: De competitie is nog maar twee speeldagen oud en de tweede trainerswissel is al een feit. Na de nul op zes wordt de Deen Jess Thorup ontslagen bij vicekampioen AA Gent. Hij wordt vervangen door de Roemeen Laszlo Bölöni, die een contract voor twee seizoenen ondertekent in de Ghelamco Arena.

14 september 2020: Na amper 25 dagen moet Bölöni alweer opstappen bij AA Gent. Een 3 op 9 in de competitie wordt hem daags voor het belangrijke duel in de Champions Leaguevoorronde tegen Rapid Wenen fataal. T2 Wim De Decker neemt over en krijgt Peter Balette naast zich.

15 september 2020: KRC Genk zet zijn Duitse coach Hannes Wolf na een 5 op 15 aan de deur. Hij was tien maanden in dienst bij de Limburgers. Clubicoon Domenico Olivieri neemt ad interim over.

24 september 2020: De Deen Jess Thorup is de nieuwe trainer van KRC Genk. De ex-coach van AA Gent ondertekent een contract tot midden 2023.

19 oktober 2020: Excel Moeskroen zet de samenwerking met coach Fernando Da Cruz stop. Les Hurlus staan na negen speeldagen met een schamele 3 op 27 helemaal onderin de Jupiler Pro League en konden nog niet winnen.

20 oktober 2020: Daags na het ontslag van Da Cruz stelt Excel Moeskroen de Portugees Jorge Simao aan als nieuwe coach. Hij zet zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen.

2 november 2020: Jess Thorup verlaat Racing Genk na nauwelijks 39 dagen dienstverband. De Deen ondertekent een contract in eigen land bij topclub FC Kopenhagen. Domenico Olivieri neemt, voor de tweede keer dit seizoen al, over als interim-coach.

7 november 2020: Voormalig Anderlecht-coach John van den Brom ondertekent bij Racing Genk een contract tot medio 2023. De Nederlander verlaat FC Utrecht, waar hij nog een overeenkomst had tot 2022.

2 december 2020: Sint-Truiden ontslaat haar Australische hoofdcoach Kevin Muscat en assistenten Carlos Salvachua en Luciano Trani na de 3-2 nederlaag bij Moeskroen. Beloftencoach Stef Van Winckel leidt voorlopig de trainingen.

3 december 2020: AA Gent ontslaat Wim De Decker na het 1-2 verlies tegen Slovan Liberec, de vijfde nederlaag op rij in de Europa League. Hij is al de derde coach die dit seizoen moet vertrekken bij de Buffalo’s, die in de Jupiler Pro League pas twaalfde staan.

