“AA Gent zal er volgend seizoen anders uitzien”: voorzitter Ivan De Witte hoopt investeerder snel beet te hebben, maar heeft “geen deadline”

Hij heeft geleerd uit het verleden. Grote uitspraken over de ambities van AA Gent voor volgend seizoen, laat staan op welke plek de ploeg moet eindigen, doet voorzitter Ivan De Witte niet meer. “Máár ambitieus zijn we zeker”, zei hij tijdens de voorstelling van hoofdsponsor Baloise. “AA Gent heeft op wonderbaarlijke wijze standgehouden aan de top in België, als je ziet welke bedragen bij andere clubs geïnjecteerd worden. Een sportieve strijd is ook een financiële strijd geworden. Toch willen we volgend jaar weer competitief zijn. En dat zonder dingen te doen die we budgettair niet aankunnen en waar we later de prijs voor zouden betalen. We moeten creatief zijn. Daar zijn we mee bezig. Er komt wel nog een nieuwe persconferentie - wanneer kan ik niet zeggen - om het een en ander toe te lichten naar de toekomst toe.”

Voorzitter, het contract met Ghelamco loopt eind deze maand af. Wanneer komt er duidelijkheid over de stadionsponsor?

“Het contract met Ghelamco loopt nog. Het zou dus niet van respect getuigen als ik daar nu al iets over zou meedelen. Er zijn gesprekken met verschillende partijen. Ook met Ghelamco. Op dit moment weet ik niet hoe zij er naar kijken, nu ze (Paul Gheysens met Antwerp, red.) kampioen zijn geworden. Kijk, tussen Baloise en AA Gent zijn veel raakpunten. En dat zal ook zo moeten zijn bij de nieuwe stadionsponsor. Die moet pássen bij onze club. We zullen zien wat er uit de bus komt.”

Welke sponsornaam draagt het stadion van AA Gent vanaf volgend seizoen?

Komen er binnenkort ook investeerders uit de bus? U had eind juni toch als deadline gesteld?

“Een deadline? Daar komt het woord ‘dead’ in voor hé. Ik vermijd dat liever. We mogen onszelf geen deadline opdringen. We hebben eerder een strééfdoel. Wij streven dat dossier binnenkort af te ronden. Dat zou goed zijn voor de dynamiek van de club. Maar stel dat het niet lukt voor het einde van deze maand, dan zijn wij allesbehalve dood.”

Jullie zouden nog een seizoen verder kunnen zonder investeerders?

(Kort) “Ja.”

In de wandelgangen klinkt het dat die zoektocht moeizaam verloopt omdat u en Michel Louwagie willen blijven besturen?

“Dat heeft er niets mee te zien. Als het nuttig zou zijn voor de club, dan draag ik de fakkel zonder probleem over. (lacht) Toen ik net voorzitter werd, was het mijn plan om het twee jaar te blijven. Nu begin ik hier aan mijn 25ste seizoen. Ik denk in het belang van de club. Wij moeten doen wat goed is voor AA Gent. Maar we gaan de club niet zomaar achterlaten - dat lijkt me geen goed idee. Kijk, een investeerder vinden is niet moeilijk, hoor. Een investeerder vinden die pást bij AA Gent, dat is iets anders.”

Wordt dit uw laatste jaar als voorzitter?

“Dat weet ik niet. Het zou mooi zijn om na 25 seizoenen af te ronden. (fijntjes) Liefst met sportief succes. We zijn nu volop bezig met de invulling van de ploeg. Samen met Hein (Vanhaezebrouck, red.) zitten we twee keer per week samen. De transfers van Watanabe en Gerkens zijn afgerond. En daar gaan we het niet bij laten. Veel hangt af van het financiële én onze creativiteit. Gerkens bijvoorbeeld is een creatieve transfer. Hij komt transfervrij, is een speler die zonder twijfel zijn waarde zal hebben. Watanabe was wel een stevige investering, maar defensief moesten we absoluut een nieuwe sterkhouder binnenhalen na het vertrek van Ngadeu.”

Wanneer heeft u beslist om het contract van Sven Kums te verlengen?

“Voor mij was het snel duidelijk dat we hem moesten houden.”

Waarom duurde het dan zo lang?

“Omdat we op financieel vlak tot een overeenkomst moesten komen.”

Vadis Odjidja vertrekt wel.

“Ik heb al met hem gepraat, maar we moeten nog een goéd gesprek hebben. Dat is wel het minste.”

Hijzelf zegt dat hij zijn laatste match voor AA Gent heeft gespeeld?

“Omdat hij voelt dat er een spreidstand is tussen wat wij bieden en wat hij vraagt. De contracten die wij in het verleden hebben gegeven, kúnnen wij nu niet meer bieden. Voor mij is Vadis intrinsiek nog altijd de beste speler van België. Alleen werd hij afgeremd door blessures. In de verbinding tussen middenveld en aanval is hij geweldig. Dat gaan we moeten oplossen.”

Gaan jullie Gift Orban en Hugo Cuypers allebei kunnen houden?

“Misschien niet. Maar goed, de competitie is nog maar pas afgelopen. We zijn nu volop aan het bouwen. Veel kan ik er nu dus niet over zeggen. Wat wel zeker is: AA Gent zal er volgend seizoen anders uitzien.”

Gift Orban en Hugo Cuypers