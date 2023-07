AA Gent walst over onmondig Zilina, kwalificatie lijkt nu al certitude

Hoog bezoek in de fanshop van de Ghelamco Arena, zo’n uurtje voor de aftrap. Want voor zijn eerste wedstrijd als eigenaar van de club moest en zou Sam Baro een AA Gent-sjaal hebben - dat blauw-wit staat hem alvast goed.

Hij zag de troepen van Hein Vanhaezebrouck de match meteen in handen nemen. Zoals we dat ook mochten verwachten. Want MSK Zilina is niets meer dan een bescheiden ploeg. Een met veel goeie wil en drive, maar voetballende kwaliteiten? Dat viel tegen. De gemiddelde leeftijd van de basiself bij de Slowaken bedroeg overigens... slechts 21 jaar. Jonkies die geen ervaring hebben op het Europese toneel. En dat viel er dus aan te zien.

AA Gent had álle controle, won vrijwel elk duel. Na tien minuten volgde ook de eerste van een karrenvracht aan kansen. Via Hong en Cuypers kwam Orban alleen voor doel, maar de Nigeriaan besloot recht op keeper Belko. Dat moest beter. Enkele tellen later knalde hij ook nog over. Het vizier nog niet op scherp.

Nu ja. Even later was het dan tóch raak. Zijn kopbal werd eerst nog knap gepareerd door de Slowaakse doelman, in de herneming kon Orban niet meer missen: 1-0. De sensatie van vorig seizoen heeft zijn rekening meteen geopend. Dat zullen de geïnteresseerde clubs, met LOSC Lille op kop, ook gezien hebben.

AA Gent duwde door, ging nadrukkelijk op zoek naar de dubbele voorsprong. Met, jawel, Orban telkens in de hoofdrol. De Nigeriaan had er zin in. Alle transfergeruchten zouden hem naar verluidt niet van de wijs brengen. Eén keer trapte hij vanuit de draai over. Een kopbal, vrijschop en schot van dichtbij werden telkens gekeerd door Belko, die in een schietkraam stond. Tussendoor stuitte ook Cuypers op de Slowaakse goalie. Het mag een wonder heten dat het bij rust maar 1-0 stond. En dat Orban in die eerste helft maar één keer had gescoord. Reken maar dat de spits op zichzelf heeft gevloekt, ambitieus en zelfkritisch als hij is.

Ook bij de start van de tweede helft lukte hem geen tweede treffer. Fofana - goeie match van de 18-jarige, al zal hij wel nog ‘body’ moeten kweken om te kunnen uitblinken tegen betere opponenten - stuurde Orban alleen op de keeper af. En wéér werkte hij niet af. Gezien de kwaliteiten van zijn kansen had Orban zijn seizoen moeten openen met een hattrick.

Soit, AA Gent liet al die missers niet aan zijn hart komen en bleef aandringen. Met succes. De Sart poeierde een vrijschop héérlijk tegen de netten (2-0). Waardevolle speler. Hij zal dit seizoen, samen met kapitein Kums, de rol van patron binnen de ploeg opnemen.

Toen Cuypers er met het hoofd 3-0 van maakte, konden de boeken helemaal dicht. Na ruim een uur was AA Gent klaar met Zilina. Zeker toen invaller Javorcek - hij stond negen minuten op het veld - ook nog rood pakte.

Nieuwkomer Watanabe tekende met een gelukje voor de 4-0 en Cuypers pikte in het slot op aangeven van Tissoudali zijn tweede treffer mee. Enige smetje op de Gentse avond was die ene tegengoal - balen voor Roef. 5-1 - het zijn duidelijke cijfers.

De Buffalo’s mogen nu met vertrouwen toeleven naar de competitieopener tegen KV Kortrijk.

En Sam Baro zal zich tijdens zijn eerste match als eigenaar ferm geamuseerd hebben.

