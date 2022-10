AA Gent-voorzitter Ivan De Witte zet de hele ploeg op scherp na blamage: “De match tegen KV Mechelen wordt cruciaal”

AA GentHet is crisis in Gent. Daags na de pijnlijke nederlaag tegen Djurgårdens ( 4-2 ) trekt voorzitter Ivan De Witte aan de alarmbel. “We moeten stoppen met excuses te zoeken.”

De blamage van gisteravond heeft er stevig op ingehakt. De manier waarop AA Gent de boot in ging tegen Djurgårdens is slecht gevallen bij voorzitter Ivan De Witte, die voor het eerst sinds februari 2020 nog eens een Europese verplaatsing meemaakte. “Ik heb de wedstrijd beleefd met veel ongeloof", reageert hij bij VTM Nieuws. “Ik kon het bijna niet geloven dat het onze ploeg was op het veld. Zeker in de eerste helft. Ik ben zeer ontgoocheld. Naarmate de wedstrijd vorderde, is die ontgoocheling alleen maar toegenomen. Ik was ervan overtuigd dat wij op het elan van de match in Eupen (0-4) zouden doorgaan. Dat is dus niet gebeurd. Misschien zijn er een aantal verzachtende omstandigheden. Het terrein lag er slecht bij. Er hing een relatief agressieve ambiance in het stadion. En we hebben veel gekwetsten. Maar wij hebben nu zoveel slechte prestaties geleverd, dat we moeten stoppen met excuses zoeken. Wij zijn absoluut ontevreden over de resultaten op dit moment.”

Quote We gaan sámen met de coach kijken hoe we uit deze neerwaart­se spiraal geraken. Eén oplossing zal niet genoeg zijn, wel een collectief aan maatrege­len die we samen met de coach zullen nemen. De match tegen KV Mechelen zal bepalend zijn. Het kan niet verder op deze manier Ivan De Witte

Weldoordacht als hij is, wil De Witte nog niet spreken over concrete maatregelen. “Ik wil goed nadenken. Wat ik wel kan zeggen, is dat de wedstrijd komende zondag cruciaal zal zijn. Ik verwacht KV Mechelen op dezelfde manier als Djurgårdens. Gesloten, sterk op de man spelen, veel druk zetten en dan van onze fouten profiteren. Er waren te veel wedstrijden waarin wij achterkwamen na een fout. We slikken ook te veel doelpunten in het openingskwartier, waardoor we telkens op achtervolgen zijn aangewezen. Het wordt tijd dat hier aan gewerkt wordt.”

“Samen met coach kijken hoe we hier uit geraken”

Dan kijken we vooral naar de verdediging - Okumu, Ngadeu en vooral Torunarigha. Het aantal flagrante fouten dat zij dit seizoen maakten, is niet meer op twee handen te tellen. “Daar heb ik geen verklaring voor. Maar wij mogen het niet steken op individuele fouten", vindt De Witte. “Gisteren hebben wij als collectief verloren. Als ik dat vergelijk met hoe Djurgårdens speelde... Zij deden het wél als een geheel. Met veel inzet en strijdlust. Je wint wedstrijden als het collectief goed wordt opgesteld én goed aan elkaar hangt. Dat was gisteren niet te zien.”

Hoewel De Witte Hein Vanhaezebrouck erg apprecieert, lijkt er tussen de lijnen toch ook kritiek te bespeuren aan het adres van de coach. Dat hij ter discussie staat, ontkracht De Witte echter. “We gaan sámen met de coach kijken hoe we uit deze neerwaartse spiraal geraken. Eén oplossing zal niet genoeg zijn, wel een collectief aan maatregelen die we samen met de coach zullen nemen. De match tegen KV Mechelen zal bepalend zijn. Het kan niet verder op deze manier. Telkens verliezen, telkens een excuus zoeken. Ik weet dat men dan snel denkt aan de coach, maar dit gaat niet over hem. Het is het collectief dat we moeten aanpakken. Uiteraard is deze situatie omkeerbaar. En we zúllen dit omkeren ook. Dat is onze plicht als club.”

Zeker tegenover de supporters, bij wie de onvrede alleen maar toeneemt. De Witte: “Ik voel dat zij boos zijn. En terecht. Ik geef ze honderd procent gelijk. De fans die naar hier kwamen, kregen een draak van een wedstrijd te zien. Ik begrijp de supporters. En ik snap dat zij vragen aan het bestuur en de voorzitter om hier iets aan te doen. Hoewel ik meer van afwachtende aard ben, ben ik er nu wel van overtuigd dat wij op het punt gekomen zijn dat er moet gereageerd worden.”

