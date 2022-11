AA Gent-voorzitter Ivan De Witte trekt aan alarmbel na aanhoudend supportersgeweld: “Men beseft nog niet hoe groot het probleem is”

Als de voorzitter spreekt, dan luistert iedereen. Als uithangbord van AA Gent bracht voorzitter Ivan De Witte een niet mis te verstane boodschap na de wantoestanden van vorig weekend. Toen werd de topper tussen AA Gent en Club Brugge ontsierd door supportersgeweld. Zo was er het spandoek - ‘death to traitors’ - gericht aan Roman Yaremchuk. Er werd met vuurpijlen gegooid en er waren knokpartijen in en rond de Ghelamco Arena. Zelden -gezien bij AA Gent.

“Het verraste mij. En ik vind dat de club niet afwezig kan blijven uit het debat”, opende De Witte. “Ik begrijp dat er een bitter gevoel zou bestaan over Yaremchuk, maar een spandoek met een doodsuitspraak brengen? Neen, dat is een brug te ver. Gelukkig werd dat spandoek snel weggehaald, maar het was een aankondiging voor wat nog zou volgen. In de achtste minuut werd gebruik gemaakt van pyrotechnisch materiaal, en dat richting onze eigen doelman. Ik stel mij de vraag: vanwaar de drive om dát te doen? Ik wil de mensen die zich hiermee bezighouden, oproepen om hun gezond verstand te gebruiken. Het gaat over een kleine groep - 20 à 25 personen. Wij keuren hun gedrag af en werken volop samen met de bevoegde instanties. Ik ben geen voorstander van repressie, maar als men een grens bereikt, dan kan je niet anders. Er worden maatregelen genomen. Men wordt geïdentificeerd en krijgt meteen een stadionverbod opgelegd. Kijk, sommige clubs laten veel passeren. Maar wij blijven niet afwezig. Wij tónen dat wij dit veroordelen.”

Volledig scherm © Photo News

Ondanks zijn weloverwogen discours merkte je dat De Witte kwaad is. Ontgoocheld ook. “En droevig”, voegde hij toe. “Als ik zie tot wat de ongeregeldheden allemaal geleid hebben... Huilende kinderen die door hun ouders beschermd moesten worden. Ouders die het stadion verlieten om hun kinderen te beschermen. De wanhoop. Brandwonden bij sommigen. Én de afkeer bij het grootste deel van onze supporters - 98% procent keurde het openlijk af. Als je dit allemaal ziet, dan zijn we aan een punt gekomen waar we het een halt moeten toeroepen.”

“Tegelijk is er, zoals bij veel clubs, een dilemma. We willen niet veralgemenen. De enkelingen moeten gestraft worden. De échte supporters die op een positieve manier voor sfeer zorgen, moeten dat kunnen blijven doen. Die positieve beleving zag ik óók tegen Club Brugge. Maar het is wel een feit dat zij die over de schreef gingen, veelal in dat sfeervak zitten. Daar ligt de moeilijke evenwichtsoefening. En daarom gaan sommige clubs er moeilijk mee om. Maar wij gaan ons niet verstoppen. Ik ben een man van de dialoog. Deze persconferentie is een eerste stap in de bewustmaking. Maandag wordt het een belangrijk thema op de supportersraad en volgende week hoop ik te kunnen spreken met een vertegenwoordiger van de harde kern."

Volledig scherm © BELGA

De Witte roept ook de andere clubs op om actie te ondernemen en niet langer weg te kijken. “Ik heb het supportersgeweld in de voorbije weken en maanden zien toenemen. Denk aan de match Standard-Anderlecht. Op Union of Charleroi ook. Ik richt geen kritiek naar andere clubs, maar ik wil mijn onrust uitdrukken. Als Pro League hebben wij de plicht het mooie product van het voetbal niet te laten kapotgaan door dat soort extreme activiteiten. Alleen tegen dit fenomeen strijden, heeft geen zin. Dit verhaal moeten wij gezamenlijk aanpakken, met alle instanties.”

“Daarom doe ik een oproep tot Lorin Parys (CEO van de Pro League, red.) om niet passief te blijven en de clubs zo snel mogelijk samen te roepen. Dit mag niet uitgroeien tot de mistoestanden die we kenden in het verleden. Ik roep hem op om met spoed te werken. Het is niet genoeg om met een slogan te komen. Er moet opgetreden worden. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarin wil ik ook Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden betrekken. Of ik vind dat alle instanties genoeg beseffen hoe groot het probleem is? (denkt na) Nog niet. Vandaar ook deze persconferentie.”

Volledig scherm © BELGA