AA Gent-voorzitter Ivan De Witte over het Europese succes en het fenomeen Orban: “Gift is een speciale speler én dat moet hij blíjven tonen”

“Het was wonderbaarlijk.” Een dag na de triomf in Istanboel glunderde voorzitter Ivan De Witte nog steeds. ‘Zijn’ AA Gent pronkt in een een Europese kwartfinale - alsjeblieft. “Onze potentiële investeerders gebruikten superlatieven.” En wat betreft Orban? “Het is te vroeg om te spreken over een transfer naar een grote competitie.”

Dat glas champagne na de historische overwinning tegen Basaskehir was meer dan verdiend. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte beleeft weer Europese hoogdagen. “Drie goals in drie minuten! Wonderbaarlijk, ik geloofde niet wat ik zag. Een enorme opluchting was het - de kwalificatie was op die manier snel binnen. Ik ben zelden diepgelukkig tijdens een match, omdat ik die zo gefocust beleef. Maar nu... (knipoogt) Ik was érg gelukkig.”

Met dank aan Orban. Als hij zó blijft scoren gaan jullie hem onmogelijk kunnen houden in de zomer, toch?

“Laat ons de voeten op de grond houden. Als we nu één plicht hebben, dan is het wel Gift goed omringen. Hij zet op één jaar tijd enorme stappen. Gift komt uit Afrika, heeft sterk gespeeld bij Stabaek en scoort nu op het hoogste niveau. Plots krijgt hij veel media-aandacht. Aan ons om het allemaal onder controle te houden. Ik zit al lang genoeg in het voetbal om te weten dat dat een uitdaging is.”

“Wij moeten rustig blijven, niet mee gaan in de hype. Wij gaan ervoor zorgen dat hij niet begint te zweven. Nu, ik heb met Gift gesproken na de match en hij ging er behoorlijk rustig mee om. Ik vind het overigens te vroeg om te spreken over een transfer naar een grote competitie. Gift is een speciale speler én dat moet hij blíjven tonen. Hij moet nog groeien. Ik denk dat het voor alle partijen het beste is als hij komende zomer blijft.”

Volledig scherm © BELGA

Staat genoteerd. Voorzitter, wat betekent een kwartfinale in de Conference League nu voor AA Gent?

“Dit is een uitzonderlijke prestatie. Dit seizoen hebben we turbulente momenten gekend, maar nu bewijzen we toch het een en ander in Europa. Zeker de manier waarop is fantastisch. Wij hebben verdiend gewonnen. Met goed, gestructureerd voetbal. (fijntjes) Dat hebben ook de mensen van Basaksehir gezegd - zij waren onder de indruk, hoor.”

En zijn de potentiële investeerders, die de ploeg op de voet volgen, ook onder de indruk?

(knikt) “Een halfuur na de match kreeg ik berichtjes. Ze gebruikten superlatieven.”

Is deze kwartfinale ook op dat vlak belangrijk?

“Dat ga ik niet ontkennen. Niet alleen geeft onze kwalificatie een financiële input (1 miljoen euro prijzengeld, red.), vooral onze uitstraling en ‘branding’ krijgen een boost. Het is een stap vooruit in de manier waarop er naar AA Gent gekeken wordt in het binnen- en buitenland. Ik plaats dit als een belangrijk moment in de geschiedenis van de club. We mogen de Conference League niet onderwaarderen - het blijft Europees voetbal. De overgebleven clubs zijn niet van de minste.”

Wil u een haalbare kaart of een grote naam loten?

“Een mix van de twee. We hopen op een ‘sexy’ opponent, tegelijk hebben we de ambitie om opnieuw door te stoten.”

Is jullie seizoen nu al geslaagd?

“Dat kunnen we niet zeggen. Het is voor ons pas geslaagd als we Europees voetbal halen, liefst via play-off 1. Dat wordt een uitdaging, maar deze zege tegen Basaksehir geeft hoop en moed voor de toekomst. Zeker omdat Tarik Tissoudali binnenkort terugkeert. Er leeft sinds enkele weken een nieuw elan in de club - dat voel ik. We mogen met ambitie naar de toekomst kijken.”

Een titel, Champions League-overwintering, winst op Wembley, bekerwinst en nu een Europese kwartfinale. Verdient Hein Vanhaezebrouck niet stilaan een standbeeld aan de Ghelamco?

(lacht) “Een standbeeld zou Hein zelf niet willen. Maar we moeten aan de keizer geven wat de keizer toekomt. Hein weet hoe ik over hem denk, ook al ben ik soms kritisch. Ik vind hem een bekwame en grote coach. Hij verdient alle credits. Deze kwartfinale is zijn verdienste en die van de spelers.”

Volledig scherm © Photo News