AA Gent verliest rots in de branding: Ngadeu trekt met onmiddellijke ingang naar China

voetbal jupiler pro league Gent-debutant Kamil Piatkowski maakt indruk: “Ik zal de komende wedstrij­den nog meer laten zien”

In het 0-0 gelijkspel tegen Charleroi mocht AA Gent-aanwinst Kamil Piatkowski meteen in de basis starten. Hij was één van de zeldzame lichtpunten in een zwakke wedstrijd. De debutant was achteraf ook zelf tevreden met zijn prestatie.