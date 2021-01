AA Gent-verdediger Andreas Hanche-Olsen verkende tijdens winterstop België: “Paar mooie plekken gezien”

“Hoe de vakantie was? Goed. Het was mooi om even een korte break te hebben”, aldus Hanche-Olsen. “Het is al een lang en druk seizoen geweest met ook de interlands met Noorwegen erbij.”

De Noor hield zich - in tegenstelling tot enkele ploegmaats - keurig aan het opgelegde reisverbod. “Wat ik gedaan heb? Gewoon zes, zeven dagen hier gebleven. Ik heb de stad een beetje verkend. Het was natuurlijk beperkt, maar ik heb toch wat dingen kunnen zien. Voorts heb ik wat rondgereden en België wat beter leren kennen samen met mijn vriendin. Het was goed om wat tijd te kunnen spenderen met haar.”

De sneeuw, waar een Noor misschien sneller heimwee naar krijgt, zag hij niet. “Sneeuwde het in het Franstalige gedeelte? Zover ben ik niet geraakt. Ik ben naar de kust gegaan, heb Knokke intussen twee keer bezocht aangezien onze stage daar ook was.”

Drukke periode

De break was alvast nodig. “Met al die wedstrijden op een korte tijd was het uiteraard mentaal en fysiek vermoeiend. Ik zou liegen moest ik zeggen dat ik het niet voelde aan het einde van december. Vooral omdat we niet het begin van het seizoen hadden dat we wilden. Gelukkig kwam er na die start de heropleving met vier zeges op een rij.”

Na dit weekend wordt het schema opnieuw hels, met steevast midweekmatchen. “Het is sowieso belangrijk dat we scherp starten, want nu treffen we een heleboel teams, die net boven ons in het klassement staan.”

Defensieve organisatie

Zijn eerste indrukken onder Hein Vanhaezebrouck zijn alvast goed. “De grootste verandering was onze defensieve organisatie, onze lijn is heel belangrijk met drie achteraan”, klinkt het bij Hanche-Olsen. “Zelf krijgen we uiteraard veel verantwoordelijkheid in het uitvoetballen. De drie die daar momenteel staan, zijn goed aan de bal, dat is belangrijk. Het was het onderdeel van het spel dat we misten eerder in het seizoen, maar we moeten er nog op verbeteren.”

