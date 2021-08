AA Gent vangt meteen 17 miljoen euro voor Yaremchuk en dwong 25 procent af bij doorverkoop

Belgisch voetbal AA Gent wil samenwer­ken met academie van Emilio Ferrera, die ontkent dat hij assistent van Vanhaeze­brou­ck wordt

10 mei AA Gent is in bespreking met Emilio Ferrera over een mogelijke samenwerking. De Buffalo’s zouden in zee kunnen gaan met de ‘EF-Academy’, een academie die jonge getalenteerde spelers scout en opleidt. Het gaat in de eerste plaats om jonge talenten in de categorie U9 tot en met U14.