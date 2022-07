AA Gent strikt met Jordan Torunarigha topaanwinst na charmeoffensief: “De coach en Michel belden me bijna elke dag”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Imposante verschijning, rustige jongen. Jordan Torunarigha moet samen met Michael Ngadeu en Joseph Okumu een ijzersterke Gentse defensie vormen, zoals dat in het voorbije halfjaar al het geval was. “Het is ‘nice’ om terug te zijn. Ik voel me goed hier“, vertelt de linksvoetige verdediger. “Na mijn uitleenbeurt ging ik terug naar Berlijn. Er was een nieuwe coach en ik wilde het nog een kans geven bij Hertha. Maar op een bepaald moment was het duidelijk dat een transfer de beste keuze was. Een makkelijke beslissing was dat echter niet. Ik speelde zestien jaar bij Hertha en wist dat ik mijn familie en vrienden moest achterlaten.”

Er was interesse uit Duitsland en vooral Engeland. Maar uiteindelijk koos hij dus voor AA Gent. “Wat me over de streep trok? (glimlacht) Michel en de coach belden me bijna elke dag. Ik voelde dat ze me absoluut wilden. Dat geeft veel vertrouwen. Weet je, de trainer heeft een grote persoonlijkheid. Hij heeft zijn eigen ideeën - that’s what I like. Of je nu goed of slecht speelt: hij zegt waar het op staat. Tijdens mijn laatste match vorig seizoen voor AA Gent gunde hij mij ook een applauswissel en maande hij het publiek om aan te applaudisseren. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Het was een emotioneel moment.”

Volledig scherm Jordan Torunarigha © Photo News

Niet alleen Hein Vanhaezebrouck en Michel Louwagie zetten een charmeoffensief op, maar ook de spelers. “Nurio (Fortuna, red.) en Tarik (Tissoudali, red.) stuurden geregeld berichtjes. Michael (Ngadeu, red.) belde me al tijdens het eerste trainingskamp bij Hertha. ‘Hey Jordan, kom je niet terug? Dat zou top zijn.’ Als zij er zelfs alles aan doen om je terug te halen... Dat doet deugd, hoor.”

Torunarigha hoopt vrijdag tegen Standard al te spelen. AA Gent probeert hem tijdig speelgerechtigd te krijgen. “Ik ben topfit en kijk ernaar uit om stappen vooruit te zetten. Niet alleen als speler, maar ook als mens. Ik ben een rustige jongen en wil opener worden. Mezelf wat meer laten horen.”

En wat met de ambities van AA Gent als club? “Na de beker vorig seizoen willen we ook nu weer prijzen pakken. Play-off 1 is het ultieme doel. Halen we de top vier, dan is alles mogelijk. De ploeg is quasi hetzelfde gebleven - alle sterkhouders zijn gebleven. We staan sterk. Dit kan óns seizoen worden.”

Volledig scherm Jordan Torunarigha © Photo News

