AA Gent stelt Baloise voor als hoofdsponsor en onthult nieuwe shirts: “We willen ambitie uitstralen”

‘Baloise. Gantoise. Samoise. Toeval? Dacht het niet.’ Wie langs de Ghelamco Arena rijdt, kan er niet naast kijken. Sinds november vorig jaar hangen er enorme zeildoeken van Baloise aan het stadion met bijhorende slogan en een foto van publiekslieveling Matisse Samoise. Wel, vanaf volgend seizoen gaat het verder dan dat.

Baloise wordt namelijk de nieuwe hoofdsponsor van AA Gent en zal met hun naam en logo op de voorkant van de shirts te zien zijn. De verzekeraar, een Zwitsers bedrijf dat intussen in ons land is ingeburgerd, volgt vdk bank op. Die perkt na 35 jaar als hoofdsponsor haar financiële steun in, maar blijft wel een voorname sponsor én blijft ook vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

Baloise werd vandaag door AA Gent officieel voorgesteld als nieuwe hoofdsponsor. Hoeveel het sponsorcontract precies waard is, is niet duidelijk. “Dit is een belangrijk moment", aldus AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. “We zijn blij om Baloise aan te kondigen als nieuwe hoofdsponsor, tegelijk met respect en dank voor vdk bank, dat wel verbonden blijft aan de club. Maar we zijn hier om naar de toekomst te kijken. Ik was gisteren - met dat goede weer - in beperkte kring een glas rosé aan het drinken toen Baloise ter sprake kwam. Voor wat staat Baloise nu, vroegen we ons af. (haalt een papiertje boven) Wel, we hebben het volgende genoteerd: Zwitsers. Solide. Betrouwbaar. Precies. Sterk, dynamisch en ambitieus. Dat laatste hoor ik heel graag, want ook AA Gent is ambitieus. Dat willen we uitstralen in alles. Op vlak van onze sponsors, onze transfers... Deze club is springlevend. Baloise wordt een vaandeldrager van onze club. We zullen er alles aan doen dat deze samenwerking voor beide partijen een win-win wordt.”

Baloise-CEO Christophe Hamal sprak over “een stap vooruit in de samenwerking”. Goed verwoord, want de verzekeraar sponsorde AA Gent al sinds 1987. Aanvankelijk via Noordstar, dat nadien opging in Mercator, dat op zijn beurt bij de Baloise Group terecht kwam. “Er zijn veel raakpunten tussen Baloise en AA Gent", zei Hamal. “Alle twee zitten ze in een groeiverhaal. Die dynamiek kunnen we samen versterken. Sport inspireert, het laat mensen dromen. En daar wil Baloise voor staan. Wij zetten in op de ontplooiing van jongeren. Daarom dat wij ook de jeugdwerking blijven steunen.”

Bij de jeugdploegen blijft Baloise op de achterkant van het shirt staan, op het tenue van het A-team komt die prominent vooraan. De nieuwe shirts werden eveneens voorgesteld (zie foto boven). Shirtsponsor Craft gaat overigens langer door met de Buffalo’s - het tot 2024 lopende contract werd verlengd tot 2027.

Intussen is het nog onbekend welke sponsornaam het stadion zal dragen - het contract met Ghelamco loopt op 30 juni af. Ook in de stadionnaam toonde Baloise interesse, maar het wordt niét de Baloise Arena. “We moesten een keuze maken. En als hoofdsponsor heb je meer mogelijkheden, ben je meer aanwezig”, aldus Hamal. Voorzitter De Witte: “Het contract met Ghelamco loopt nog tot eind deze maand. We spreken met verschillende partijen, maar meer kan ik er op dit moment niet over zeggen.” Wellicht volgt er daaromtrent midden-juli, net voor het begin van het nieuwe seizoen, meer nieuws.

