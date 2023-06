AA Gent stelt aanwinsten Gerkens en Watanabe voor, en die laatste is erg ambitieus: “Titel en Conference League winnen”

AA Gent is er vroeg bij deze zomer. De Buffalo’s haalden al drie nieuwe spelers binnen: Keegan Jelacic (20), Pieter Gerkens (28) en Tsuyoshi Watanabe (26). Die laatsten werden vandaag voorgesteld. En of ze ambitieus zijn. “Ik wil hier de titel winnen”, aldus de Japanse verdediger.

Met een tolk Nederlands-Japans aan zijn zijde gaf Tsuyoshi Watanabe, die voor 3,5 miljoen euro overkwam van KV Kortrijk, meteen een goeie indruk. Solide, vastberaden - dat straalt hij alleszins uit. “Na mijn laatste match bij Kortrijk hoorde ik voor het eerst van de interesse van AA Gent. De coach vroeg me of ik een transfer zou zien zitten, en dat was zeker het geval. Ook Club Brugge wou me, maar bij AA Gent had ik een beter gevoel. Hier heb ik meer kans op speelminuten, kan ik meer progressie maken. Het was voor mij ook tijd om een transfer te maken. Ik moest Kortrijk verlaten om beter te worden.”

Ik hoop Japans internatio­nal te worden. En mijn droom is om ooit in de Bundesliga te spelen. Tsuyoshi Watanabe

De kopbalsterke centrale verdediger heeft in elke geval grote ambities. “Ik hoop Japans international te worden. En mijn droom is om ooit in de Bundesliga te spelen. Mijn speelstijl pas bij het Duitse voetbal.” Maar eerst al het goede van in Kortrijk - hij speelde er élke minuut in de competitie - bevestigen bij AA Gent. “Ik wil hier de titel winnen. En de Conference League. Ja, je hoort het goed. We mogen ambitieus zijn.”

Volledig scherm © Photo News

Gerkens voorzichtiger

Een lachje verscheen op het gelaat van Pieter Gerkens. Hij pakte het iets voorzichtiger aan. “We gaan eerst de groepsfase van de Conference League proberen bereiken - dat is het absolute minimum. En dan gaan we vol voor Europese overwintering.”

De middenvelder kwam transfervrij over van kampioen Antwerp, waar hij de voorbije maanden in de lappenmand lag met een blessure. “Dat was niet gemakkelijk. Voor die blessure speelde ik elke wedstrijd. We dachten ook dat ik snel kon terugkeren, maar dat was niet het geval. In februari bleek, na enkele gesprekken, dat mijn wegen met die van Antwerp zouden scheiden. Ik heb dan de knop snel omgedraaid en naar de toekomst gekeken.”

Volledig scherm © Photo News

Topfit is Gerkens nog niet - het is een kwestie van weken. “Nu doe ik mijn laatste weken van revalidatie bij de kinesisten van AA Gent. De bedoeling is om tijdens de voorbereiding honderd procent fit te geraken.”

Mijn spelintel­li­gen­tie en loopvermo­gen zijn grote troeven - daar heeft Vanhaeze­brou­ck nood aan. Pieter Gerkens.

Gerkens vindt bij AA Gent coach Hein Vanhaezebrouck terug, met wie hij bij Anderlecht al samenwerkte. “Hein is een van de redenen dat ik hier heb getekend", aldus Gerkens. “Ik ken zijn manier van denken, weet dat ik in zijn speelstijl pas. Mijn spelintelligentie en loopvermogen zijn grote troeven - daar heeft Vanhaezebrouck nood aan.”

Gerkens verkoos AA Gent boven Standard. “Omdat AA Gent een stabiele, standvastige club is. We spelen elk jaar Europees, doen bovenin mee. Dat zijn factoren die het voor mij een behoorlijk makkelijke beslissing maakten.”

Lees ook:

Volledig scherm © James Arthur