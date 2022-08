AA Gent stelt aanwinst Hyun-seok Hong - ‘zeg maar Hongi’ - voor: “Ji-sung Park en Frenkie de Jong als grote voorbeelden”

Geflankeerd door een tolk Engels-Koreaans deed Hyun-seok Hong - roepnaam: ‘Hongi’ - het verhaal van zijn transfer. De middenvelder tekende tot 2025 bij AA Gent en kwam over van LASK Linz, waarvoor hij één jaar speelde. “In Oostenrijk ben ik sterker geworden. Een betere speler. Zowel fysiek als technisch. Ik leerde er sneller beslissingen nemen. Op het middenveld kan ik op alle posities uit de voeten. Mijn grote actieradius en drive zijn mijn grootste sterktes.”

Zijn transfer naar AA Gent ziet hij als “ideaal” voor zijn carrière. “Ik kende AA Gent en wist dat de kwaliteit in deze competitie hoog ligt. Dit is de perfecte stap. Hier wil ik nog beter worden.” Hong is de eerste Zuid-Koreaan ooit bij de Buffalo’s. “Ik voel me vereerd en kijk al uit naar mijn debuut.” De club probeert hem speelgerechtigd te krijgen voor het duel van vrijdag tegen KV Oostende. Morgen sluit hij aan op training. “Of ik mijn ploegmaats al ontmoette? Neen, nog niet. Al heb ik wel een paar spelers die aan het revalideren zijn gezien in de gym. (glimlacht) We begroetten elkaar met een knipoog.” Ondanks de aanwezigheid van een tolk tijdens zijn voorstelling spreekt Hong wel degelijk Engels én Duits. Qua communicatie met z’n ploeggenoten zou dat geen probleem mogen vormen.

Volledig scherm © BELGAPLUS

Hong heeft naar eigen zeggen drie voorbeelden. Het zal u niet verbazen: ex-Manchester United-speler Ji-sung Park is er één van. “Maar ook In-beom Hwang van Olympiakos is een voorbeeld. Internationaal kijk ik op naar Frenkie de Jong van Barcelona. Ik houd van hun energie en technische skills. Ze zijn topspelers.” Nog dit: Hong is een U23-international. Hij zou eind volgende maand kunnen deelnemen aan de Asian Games, en dan moet AA Gent hem een tweetal weken missen. “Als ik opgeroepen word, zou ik graag deelnemen.”

Hoofdscout Samuel Cardénas: “Hong is type Kums”

Ook hoofdscout Samuel Cardénas gaf toelichting bij de transfer van Hong. “Wij volgden hem al enkele jaren. Bij Linz liet hij goeie dingen zien. Zij spelen op ongeveer dezelfde manier als wij. Hong zal zich snel kunnen inpassen. Hij is zeer flexibel. We zien hem in ons systeem op de ‘zes’ of ‘tien’. Het is een goede voetballer mét een topmentaliteit - daar zochten we naar. Hij heeft potentieel, heeft een grote motor en is qua profiel te vergelijken met Sven Kums.” AA Gent is nog op zoek naar een aanvaller en tweede doelman. “We gaan zeker nog iets doen”, grijnsde Cardénas.

Volledig scherm © BELGAPLUS