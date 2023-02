AA Gent staat officieel te koop, burgemeester De Clercq: “Willen absolute garanties dat lokale verankering behouden blijft”

Potentiële kopers “wordt een unieke kans geboden om een iconische, stabiele en goed geleide Belgische club in de eerste klasse van het voetbal over te nemen”, zo omschrijft Tifosy.

Tifosy is een online crowdfundingplatform, opgericht door Fausto Zanetton - een Limburgse ondernemer met Italiaanse roots en een verleden als zakenbankier in de Londense City - en de intussen overleden Italiaanse cultspits Gianluca Vialli. Eerder stond het bedrijf ook al de Schotse topclub Rangers bij om aandelen te verkopen.

AA Gent wordt sinds de zomer van 1999 geleid door Ivan De Witte. De voorzitter heeft 25 procent van de aandelen in handen. Zijn rechterhand, CEO Michel Louwagie, bezit 15 procent. De overige aandelen zitten gespreid over een tiental andere personen. Al jaren zijn er geruchten over een potentiële overname van de club. Ze zijn naar eigen zeggen op zoek naar een investeerder, iemand die de aandelen van Louwagie en De Witte koopt. Niet iemand die de volledige club overneemt.

AA Gent staat momenteel vijfde in de Jupiler Pro League, met 38 punten na 24 speeldagen. Deze namiddag (16 uur) gaan de Buffalo’s op bezoek bij Westerlo , de nummer zeven in de tussenstand.

Burgemeester Gent: “Willen garanties dat lokale verankering behouden blijft”

Burgemeester Mathias De Clercq hoopt dat de lokale verankering behouden blijft. “Dat KAA Gent te koop staat, komt niet als een verrassing, maar beroert mij als burgemeester en buffalo”, schrijft hij op sociale media. “Voor ons als Stad is het zeer belangrijk dat de sterke lokale verankering en het sociale aspect van de club met oa de KAA Gent Foundation niet verloren gaat. Daarom vragen we aan de club om nauw betrokken te blijven bij de verdere plannen. We willen absolute garanties dat die lokale verankering behouden blijft bij de verkoop of participatie in de club.”