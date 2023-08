AA Gent slaat Italiaans bod op topschutter Hugo Cuypers van 14 miljoen euro af

KIJK. Cuypers scoorde zondag twee keer in Westerlo (1-3)

Gevraagd naar een transfer antwoordde Cuypers zondag na de zege in Westerlo nog: “Ik hou mij er niet mee bezig. Dat is voor de mensen in mijn entourage.” Die entourage weet nu wat doen, want Bologna is niet de enige geïnteresseerde club. Hoe kan het ook anders: in ruim één jaar bij AA Gent toonde Cuypers zich een hardwerkende doelpuntenmachine. In 62 matchen zit hij aan 43 goals en 11 assists - veelzeggende statistieken.