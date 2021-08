AA Gent moet goed voetbal nog eens belonen met een overwinning: “De spelers lijden niet aan twijfel”

AA GentAA Gent bracht de voorbije weken vooral thuis tegen Valerengen en Beerschot goed voetbal, maar de Buffalo’s konden intussen al drie keer op rij niet winnen. Tegen het Letse Riga is het voor Vanhaezebrouck en co tijd om zichzelf nog eens te belonen met een overwinning. “De drang om te winnen is er”, verzekert de Gentse hoofdcoach alvast.

AA Gent vatte het seizoen aan met een overtuigende 4-0 zege thuis tegen het Noorse Valerengen, maar dat kreeg geen vervolg in de uitwedstrijden op STVV en datzelfde Valerengen. Tegen Beerschot voetbalden de Buffalo’s andermaal een uur sterk, maar op het einde gaven ze nog een 2-0 voorsprong uit handen. Een gebrek aan continuïteit tussen én in de wedstrijden zorgde ervoor dat Gent de voorbije drie wedstrijden niet kon winnen.

“Maar dat baart me geen zorgen”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “De enige continuïteit die ik zie, is dat we onze matchen tot nu toe allemaal niet goed begonnen. Thuis tegen Valerengen en Beerschot waren de eerste tien minuten voor de tegenstander, op Sint-Truiden en in Valerengen gebeurde precies hetzelfde. Dat is een continuïteit die ik niet graag zie. We moeten scherper starten en niet wachten tot we scoren om de match in handen te pakken. We maken nog altijd fouten, maar we zitten in het begin, met veel nieuwe jongens die we moeten inpassen. We zijn ook nog niet volledig. Dat moet eerst allemaal in orde komen om volledig klaar te zijn.”

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © BELGA

Tijd is daarbij een vijand voor de Buffalo’s, want de matchen volgen mekaar in ijltempo op. In die omstandigheden is een deugddoende zege tegen Riga meer dan welkom. “De drang om te winnen is er”, verzekert Vanhaezebrouck. “Maar vanavond spelen we in een andere competitie, daar is ons doel om door te gaan. Is dat met twee overwinningen: des te beter. Maar is dat met een overwinning en een nederlaag, dan is de opdracht ook volbracht. Zondag moeten we dan weer een andere focus leggen in de competitie. Dat is allemaal nieuw voor een aantal jongens. Dan vind ik het ook logisch dat het nog niet allemaal perfect loopt. We moeten geduld aan de dag leggen, om alles te laten evolueren naar wat we wíllen zien.”

Quote De ontgooche­ling primeert nu op de gelaten­heid van vorig seizoen. Dat is een goed signaal Hein Vanhaezebrouck

Dat drie wedstrijden zonder zege zouden kunnen wegen op zijn spelersgroep, wuift HVH weg: “De spelers voelen tot wat wij in staat zijn, alleen ontdekken zij ook redenen waarom zaken nog altijd niet perfect lopen en waarom resultaten nog niet altijd volgen. Ik heb niet het gevoel dat de groep mentaal lijdt onder de huidige situatie. Vorig jaar kon ik me daar soms aan ergeren, omdat er een zekere gelatenheid was. Maar dat is nu niet het geval. De ontgoocheling primeert nu op de gelatenheid van vorig seizoen. Dat is een goed signaal: ze willen absoluut matchen winnen. Maar ze lijden niet aan twijfel of een gebrek aan vertrouwen.”

Volledig scherm Alessio Castro-Montes. © Photo News

Je zou verwachten dat Vanhaezebrouck vanavond met zijn sterkst mogelijke elf aantreedt, maar evident is dat niet. “Er zijn jongens die al veel gespeeld hebben en bij wie je ziet dat de frisheid een beetje minder is”, luidt het. “Veel jongens hebben maandag ook hun tweede Covid-vaccin gekregen, er zijn erbij die daardoor wat ziek waren. Sommigen hebben nog wat last, ook daar zullen we moeten zien wie uiteindelijk 100% fit is.”

Bezus behoort na zijn EK voor het eerst tot de selectie, maar Owusu ontbreekt wegens een blessure. “Elisha zal wellicht nog een tweetal weken out zijn. Daarom komt Oladoye nu op de lijst, maar als we doorgaan, zal Owusu daar terug op verschijnen”, aldus Vanhaezebrouck. De afwezigheid van Owusu mag alvast geen excuus zijn. Vanhaezebrouck is op zijn hoede voor de kracht en de gestalte bij Riga, maar de coach van AA Gent ziet genoeg mogelijkheden om vanavond een goeie uitgangspositie af te dwingen.

Volledig scherm © BELGA